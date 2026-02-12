Primăria Cluj, în termen legal de preaviz pentru denunțarea unilaterală a contractului pentru centura metropolitană: „NU afectează continuarea finanțării din fonduri europene a proiectului”

În prezent, Primăria Cluj-Napoca se află în termenul legal de preaviz în vederea denunțării unilaterale a contractului pentru centura metropolitană. În acest context, administrația locală oferă asigurări că proiectul centurii va continua „indiferent de disputele juridice existente”.

Foto: imagine randată proiect centura metropolitana- Emil Boc - Facebook

Primăria Cluj-Napoca se află în termen de preaviz pentru denunțarea unilaterală a contractului centurii metropolitane.

„Suntem convinși că organele de anchetă penală vor stabili circumstanțele și responsabilitățile penale ale participanților la furtul de identitate reclamat de către INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTAŠI”, se arată în informarea publicată joi de Primăria Cluj-Napoca.

Primăria Cluj-Napoca vine cu noi clarificări privind conflictul juridic dintre asociații care au câștigat contractul centurii metropolitan Cluj.

În acest sens, administrația locală semnalează că, în 6 februarie 2026, a notificat liderul asocierii DIMEX-2000 COMPANY / HYDROSTROY AD / INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTAŠI cu privire la necesitatea de a clarifica, în mod asumat situația juridică a asocierii într-un termen de de 10 zile lucrătoare, respectiv până la data de 24 februarie 2026, în caz contrar urmând ca autoritatea contractantă să procedeze la încetarea contractului prin denunțarea unilaterală a acestuia.

„Precizăm faptul că, potrivit prevederilor art. 1276 Cod civil, pentru a fi eficientă, denunțarea unilaterală a contractului trebuie să fie precedată de un termen rezonabil de preaviz. O astfel de abordare este și în acord cu legislația europeană în materia achizițiilor publice referitoare la conduita onestă și transparentă a contractanților în scopul identificării unor mecanisme de remediere”, se arată în mesajul publicat joi de Primăria Cluj-Napoca.

În concluzie, Primăria se află, în acest moment, în termenul de preaviz în vederea denunțării unilaterale a contractului, potrivit prevederilor legale.

Nu au fost achitate sume de bani în cadrul contractului centurii

„Precizăm, de asemenea, faptul că Primăria municipiului Cluj-Napoca nu a achitat nicio sumă de bani în cadrul contractului cu Asocierea DIMEX-2000 COMPANY / HYDROSTROY AD / INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTAŠI pentru realizarea Centurii metropolitane a Clujului”, mai arată sursa citată.

Potrivit afirmațiilor publice susținute, firma INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTAŠI acuză un furt de identitate si fraudă internațională la licitația de la Centura metropolitană a Clujului precum și la alte 4 licitații aflate în derulare în România.

„Suntem convinși că organele de anchetă penală vor stabili circumstanțele și responsabilitățile penale ale participanților la furtul de identitate reclamat de către INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTAŠI.

Primăria municipiului Cluj-Napoca a acționat, în integralitate, cu respectarea tuturor procedurilor legale în vigoare, fapt confirmat de către toate autoritățile care au validat procedura de achiziție publică cu privire la Centura Metropolitană.

Primăria municipiului Cluj-Napoca nu este responsabilă de faptele cu caracter penal reclamate de către firma INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTAŠI”, potrivit administrației locale.

Contractul centurii metropolitan, suspendat

În acest moment, pe baza suspiciunilor consistente de fraudă adunate, administrația locală a suspendat contractul Centurii metropolitane și a notificat Asocierea cu privire la denunțarea unilaterală a contractului.

„Aceasta denunțare nu se poate face de pe o zi pe alta sau doar pentru că solicită cineva, ci doar pe baza respectării prevederilor legale indicate mai sus, respectiv termenul rezonabil pentru denunțarea unilaterală.

Proiectul centurii va fi realizat „indiferent de disputele juridice existente”

Prin intermediul informării publicate joi, administrația locală oferă asigurări că proiectul centurii va continua indiferent de problemele juridice din prezent:

„Primăria îi asigură pe toti clujenii de faptul că întreprinde toți pașii legali pentru continuarea proiectului Centurii metropolitane, lucrare care va fi realizată, indiferent de disputele juridice existente.

Precizăm faptul că posibilitatea denunțării unilaterale a contractului NU afectează continuarea finanțării din fonduri europene a proiectului Centurii metropolitane a Clujului”, transmite Primăria Cluj-Napoca.

La finalul săptămânii trecute, administrația locală a dat un ultimatum firmelor care au câștigat contractul de lucrări la centura metropolitană pentru clarificarea situației juridice apărute.

