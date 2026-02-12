Duelul dintre CFR și „U” continuă între Mureșan și Constantea: „Sunt invidioși pe trofeele noastre/ Îi amintesc un singur nume”

CFR Cluj a învins-o pe Universitatea Cluj, scor 3-2, în primul #DerbyDeCluj din acest an.

Radu Constantea (sus) și Iuliu Mureșan (jos) / Foto: colaj Radu Constantea Facebook/ Sergiu CRĂCIUN

Context: Duelul din Gruia nu a fost lipsit de evenimente reprobabile. Meciul s-a inflamat aproape de final iar tensiunea a erupt după ultimul fluier al arbitrului Rareș Vidican.

În prelungirile partidei, Andrei Cordea (CFR) a avut un schimb de replici dur cu Dan Nistor („U” Cluj), aflat pe banca de rezerve după ce fusese înlocuit.

Tehnicianul oaspeților, Cristiano Bergodi, a considerat că înjurăturiile îi fuseseră adresate lui, motiv pentru care „a luat foc”. La finalul meciului, tehnicianul italian s-a năpustit mai întâi, asupra lui Cordea, apoi l-a luat în colimator și pe Karlo Muhar.

Cu greu a putut fi calmat Bergodi la final, motiv pentru care a invocat probleme cardiace și nu s-a prezentat la interviuri.

Disputa a continuat și în afara terenului

Duelul dintre cele două echipe a continuat la Comisia de Disciplină, apoi în studioul Prima Sport. Marți seara, Iuliu Mureșan i-a luat peste picior pe rivalii din oraș.

„E o mare rivalitate. Să nu uitați că noi am luat două titluri pe terenul lui „U” Cluj, și toate cu scandal. Au fost niște lucruri, se adună niște frustrări. „U” Cluj, extraordinara echipă, probabil că e frustrată, pentru că nu a câștigat decât o Cupă a României, în '65.

Altceva, nimic! Iar noi am câștigat două titluri doar la ei pe teren. La unul am venit cu duba jandarmilor, cu toată echipa, de la ei de pe stadion. Ne-au băgat jandarmii, ca să ne protejeze.

Deci s-au adunat niște frustrări. Noi nu suntem invidioși pe ei, nu avem pe ce. Pe Cupa lor din '65? Nu sunt invidios, nu sunt deloc. Ei or fi pe trofeele noastre, 8 campionate, 5 Cupe și 4 Supercupe. Cred că aici este problema”, a spus președintele CFR-ului.

Replica lui Radu Constantea

Răspunsul echipei de pe Cluj Arena nu a întârziat să apară. Radu Constantea, omologul lui Mureșan de la „U” Cluj, i-a dat replica în cursul zilei de miercuri.

„O victorie importantă. Veneam după înfrângerea din derby, iar după discuțiile care au avut loc în ultimele zile a fost o atmosferă destul de încărcată la noi, la club. Și eu am avut astăzi un sentiment de decepție totală, mai ales după intervenția de aseară a domnului președinte Mureșan, care mi-a lăsat un gust amar.

Au fost vreo 6 minute de prezentare a unei situații care credeam că s-a îngropat de mult, de prin 2016-2017. O perioadă mai puțin benefică în oraș, de rivalitate între CFR și „U”.

A ținut să ne facă frustrați, pe noi și pe suporterii noștri, să ne amintească câte titluri au câștigat ei și că noi avem o singură Cupă, cea din '65. Îi transmit că nu avem nicio frustrare și suntem extrem de bucuroși cu acea Cupă din '65. M-a dezamăgit foarte tare.

Astăzi nici n-am putut să mă bucur de meci, vă spun sincer, din cauza reaprinderii acestei rivalități. Eu știu foarte multe lucruri întâmplate începând din 2004 până prin 2015 - 2016. Sunt de 10 ani președinte și nu am menționat nimic din acea perioadă. Cu siguranță avem și noi foarte multe argumente de a prezenta ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă la Cluj.

Nu aș vrea să intru în detalii. El a reamintit de titlurile câștigate pe stadionul nostru. Eu m-aș referi doar la titlul de pe vechiul «Ion Moina» și aș aminti de un singur nume, jucătorul nostru Bilica, în rest aș închide acest subiect”, a spus Constantea.

Ce este cazul „Bilica”

Fabio Bilica, fotbalist brazilian, a fost sub contract cu U Cluj în sezonul 2007/2008, ediția în care CFR a câștigat primul titlu din istorie.

El a comis penalty-ul din care vișiniii au înscris unicul gol în duelul direct din ultima etapă a sezonului.

La un an distanță, Bilica a recunoscut că „cu trei zile înainte de meci, după ce am terminat antrenamentul, m-au sunat niște jucători de la CFR. Mi-au cerut să ne întâlnim undeva, în oraș.

M-am dus. Acolo mi-au spus s-o las mai moale în meciul cu ei. N-au vorbit de nicio sumă anume, dar mi-au zis doar că este vorba de bani mulți. Însă eu i-am refuzat”, a povestit fostul fundaș brazilian.

