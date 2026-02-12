Dan Petrescu și-a anunțat revenirea în antrenorat!

Dan Petrescu (58 de ani), ultima oară antrenor la CFR Cluj, se pregătește de revenirea în antrenorat.

Petrescu a decis să ia o pauză de la fotbal în urma înfrângerii de la Hacken, scor 2-7 din preliminariile Europa Conference League, în luna august a anului trecut.

Deși demisia sa a fost văzută ca un act de onoare în urma scorului, se pare că antrenorul s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate și acesta a fost motivul pentru care s-a retras temporar din antrenorat.

Acum, însă, se pare că starea de sănătate a antrenorului s-a îmbunătățit, iar „Bursucul” este cu gândul la revenirea în circuit.

„Mă simt bine. Nu ştiu ce a apărut despre mine. Eu mă simt bine, mai am puţin şi încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună – două ca să fiu ok. (n.r. dacă revine din vară) Poate chiar înainte, vedem”, a spus Dan Petrescu pentru Digi Sport.

Dan Petrescu este cel mai de succes antrenor din istoria clubului. A contribuit la toate cele cinci titluri consecutive ale CFR-ului din perioada 2018-2022, a reuşit două calificări în primăvara europeană şi să câştige o Cupă a României.

