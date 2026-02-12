„Vacanța vine, dar nu și pentru mine”: un altfel de spectacol despre iubire, căutări și vise, pe scena Teatrului Muzical

Clujenii sunt invitați, joi, la un altfel de spectacol despre iubire, căutări și dor. Spectacolul de Adonis Tanța îți face loc în peripețiile unei familii aflate în căutarea unei vacanțe bine meritate, care nu este lipsită de provocări.

„Vacanța vine, dar nu și pentru mine”: un altfel de spectacol despre iubire, căutări și vise, pe scena Teatrului Muzical| Foto: Stația Teatru / Muzical - Facebook

Luna februarie vine cu o serie de spectacole provocatoare pe scena Teatrului Muzical.

Joi, 12 februarie, un spectacol inedit – „Vacanța vine, dar nu și pentru mine” – problematizează tema iubirii, a dorului și a căutărilor, a viselor neîmplinite dar și a modului în care înveți să trăiești cu neîmpliniri și speranțe.

Cauți un loc în familie, între oameni. Uneori îl găsești. Alteori nu.

Uneori visele nu se împlinesc, iar tu înveți să trăiești cu asta.

„Vacanța vine, dar nu și pentru mine” vorbește despre căutările astea. Despre cum creștem, cu dor, cu întrebări și cu vise neîmplinite.

-comedie muzicală nostalgică-

12 & 14 februarie

O poveste despre istoria unei familii de la copilărie până la sfârșitul vieții în căutarea unei vacanțe bine meritate.

„Vacanța vine, dar nu și pentru mine”: un altfel de spectacol despre iubire, căutări și vise, pe scena Teatrului Muzical| Foto: Stația Teatru / Muzical - Facebook

Cum îți faci loc printre miile de voci ce te-au înconjurat?

scenariu și regia: Adonis Tanța

muzica: Renata Burcă

coregrafia: Rácz Endre

decor: Denisa Berceanu

cu: Cristina Tureanu, Paula Maria Seichei, Renata Burcă, Rácz Endre, Mara Solomon, Adonis Tanța.

Programul lunii februarie la Stația Teatru/Muzical| Foto: Stația Teatru / Muzical

Spectacolele continua, în februarie, pe scena Teatrului Muzical cu reprezentații curajoase ce oferă noi perspective asupra iubirii, familiei și vulnerabilității, dar și asupra semnificației intervenției salvatoare în fața adicțiilor.

