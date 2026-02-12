Spitalul de Recuperare Cluj, dotat cu prima cameră hiperbară din sistemul public din România. A costat 5 mil. euro.

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj este prima unitate medicală publică din România cu o cameră hiperbară. Proiectul a costat 5 milioane de euro.

Spitalul de Recuperare Cluj a fost dotat cu o cameră hiperbară | Foto: Consiliul Județean Cluj

Prima cameră hiperbară dintr-un spital public din România, aparatură robotizată pentru recuperare medicală și alte dotări ultraperformante, la Spitalul Clinic de Recuperare.

Consiliul Județean Cluj a finalizat cu succes proiectul cu finanțare europeană ce a vizat „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare”.

„Cea mai mare satisfacție legată de acest proiect este că am dotat Spitalul nostru de Recuperare cu prima cameră hiperbară din cadrul unei unități sanitare publice din România. Desigur, extrem de importante sunt și aparaturile robotizate ce au un rol major în recuperarea medicală a pacienților, precum și celelalte dotări de înaltă tehnologie pe care le-am achiziționat pentru singurul spital cu profil de recuperare multidisciplinară din Transilvania și unul din cele doar două din țară. Având experiența atâtor proiecte europene finalizate cu succes, investițiile noastre în sănătate vor continua!”, a transmis președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Prin intermediul proiectului au fost achiziționate 37 de echipamente, printre care se numără camera hiperbară, cu tehnologie de înaltă performanță, singura de acest fel din dotarea unui spital public din România, dar și aparaturile robotizate destinate recuperării medicale, precum sistemul robotizat pentru mers, sistemul robotic pentru reeducarea mâinii, cotului și umărului, sistemul robotizat pentru susținerea pacienților în mers și redobândirea echilibrului, sistemul pentru realitate virtuală și tele-recuperarea deficiențelor neuromotorii și musculoscheletale și sistemul robotizat mobil pentru recuperarea mersului.

De asemenea, dintre dotările de care beneficiază instituția spitalicească aflată în subordinea forului administrativ județean mai pot fi amintite sistemul de examinare ultrasonografică doppler cervico-cerebrală, ecograful 4D, aparatul pentru terapie cu microoscilații profunde, aparatul pentru tratamentul disfagiei, ecograful dedicat evaluării complexe a afecțiunii sistemelor reumatologice și aparatul pentru terapie Shockwave focalizat.

Valoarea totală a proiectului european „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare" derulat de Consiliul Județean Cluj și finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență a fost de 26.505.701,81 lei, cu TVA inclus, din care:

13.189.116 lei valoarea eligibilă din PNRR

2.505.932,04 lei valoarea TVA eligibil aferent PNRR

10.810.653,77 lei, cu TVA inclus, valoare contribuție proprie

