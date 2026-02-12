Volodimir Zelenski vrea să știe exact când va adera Ucraina la Uniunea Europeană

Președintele Volodimir Zelenski dorește un calendar exact al aderării Ucrainei la Uniunea Europeană (UE).

Volodimir Zelenski dorește un calendar precis pentru aderarea Ucrainei la UE | Foto: DepositPhotos.com

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca orice acord de pace care va pune capăt războiului din Ucraina să includă un calendar exact al aderării țării sale la Uniunea Europeană, transmite joi DPA, citat de Agerpres.ro.





Când ar putea Ucraina adera la UE?

Într-o postare făcută miercuri pe platforma X, Zelenski a dat asigurări că Ucraina „va face totul pentru a fi pregătită tehnic” pentru aderarea la Uniunea Europeană în 2027 și că țara sa va realiza cel puțin etapele principale pentru aderare.

„Doresc o dată precisă'', a scris șeful statului ucrainean.

El a avertizat că, în cazul în care acordul de pace ce va fi semnat de SUA, Rusia, Ucraina și Europa nu va include un calendar exact al aderării la UE, atunci Moscova va face eforturi pentru a bloca procesul - în mod indirect, prin anumiți reprezentanți europeni mai degrabă decât prin a acționa solitar.

Zelenski a descris statutul de membru al UE drept o garanție de securitate pentru Kiev, accentuând nevoia unor detalii concrete privind un calendar stabilit pentru aderare.

La finalul lunii ianuarie, președintele Ucrainei a avansat anul 2027 ca dată a aderării țării sale la UE, în pofida scepticismului exprimat de unele țări membre. Potrivit lui Volodimir Zelenski, aderarea Ucrainei la blocul comunitar ar fi una dintre garanțiile de securitate esențiale nu doar pentru țara sa, dar și pentru întreaga Europă.

Potrivit RBC-Ukraine, care citează Politico, Uniunea Europeană elaborează un plan în cinci pași prin care Ucraina ar putea obține aderarea parțială la UE cel mai devreme în 2027, înainte de a finaliza toate reformele cerute de Bruxelles. Aceste cinci etape sunt pregătirea Ucrainei pentru negocieri, introducerea aderării graduale, soluționarea problemei opoziției Budapestei, aplicarea de presiuni politice internaționale și mecanisme extreme ale UE.

La Bruxelles, conceptul de aderare graduală este numit extindere inversă întrucât implică includerea țării în instituțiile UE la începutul procesului de reformă și nu după încheierea lui. Uniunea Europeană insistă că acest plan nu simplifică cerințele de reformă, dar se dorește a fi un semnal politic al sprijinului pentru Ucraina și pentru alte țări candidate al căror progres este afectat de război sau de disputele politice din interiorul blocului comunitar.

În același timp, principalul obstacol în calea acestei inițiative rămâne poziția premierului ungar Viktor Orban, care se opune aderării Ucrainei la UE. Capitalele europene iau în calcul diverse opțiuni pentru depășirea blocadei - de la așteptarea rezultatelor alegerilor parlamentare din Ungaria la posibila recurgere la mecanisme de presiune politică în interiorul UE.

