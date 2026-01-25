CFR Cluj o demolează pe FCSB și revine în lupta pentru play-off!

CFR Cluj a ieșit învingătoare în derby-ul cu FCSB. Ardelenii au câștigat cu 4-1.

CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Șoc pe Arena Națională! CFR Cluj a spulberat-o pe FCSB chiar la București și reintră în lupta pentru calificarea în play-off.

Început de meci diametral opus față de final. Roș-albaștrii au deschis scorul în minutul 2, prin David Miculescu, apoi au ratat șansa de a-și dubla avantajul două minute mai târziu, la șutul în bară al lui Darius Olaru.

Cea mai mare ocazie a meciului a fost semnată de Toma, care a ratat ținta cu poarta goală. A fost momentul când echipa lui Daniel Pancu a revenit în meci.

CFR Cluj a restabilit egalitatea prin Alibek Aliev, apoi a trecut în avantaj înainte de pauză prin reușita lui Meriton Korenica.

Andrei Cordea a înscris la puțin timp după pauza, șut la colțul scurt din interiorul careului, iar tabela a închis-o Lorenzo Biliboc, aproape de finalul meciului.

Cu această victorie, vișiniii au acumulat 32 de puncte și s-au apropiat la doar 4 lungimi de Universitatea Cluj, echipa de pe locul 6.

