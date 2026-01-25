Cu peste 1 la mie alcoolemie, o tânără s-a urcat la volan și a făcut un accident rutier în Cluj!

O tânără în vârstă de 20 de ani a fost protagonista unui accident rutier în noaptea dintre sâmbătă și duminică.

Accident rutier în Cluj / Foto: IPJ Cluj

În data de 25 ianuarie, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Cluj-Napoca au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de o tânără de 20 de ani, din județul Maramureș, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

În fapt, la aceeași dată, în jurul orei 04:30, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că un autoturism ar fi fost condus haotic prin municipiul Cluj-Napoca, existând suspiciunea că persoana aflată la volan s-ar putea afla sub influența alcoolului.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, în jurul orei 04:36, tânăra ar fi condus autoturismul pe breteaua dinspre strada Bucium către Calea Florești, împrejurare în care ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi acroșat un indicator rutier.

Tânăra care se afla la volan era sub influența alcoolului / Foto: IPJ Cluj

În autoturism se mai afla un tânăr de 22 de ani, însă, în urma evenimentului rutier, au rezultat doar pagube materiale, fără a fi înregistrate vătămări corporale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior condusă la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale.

