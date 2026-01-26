Vreme instabilă cu temperaturi în creștere și maxime de 6 grade. Zona de munte a Clujului, sub Cod galben de ploi.

Început de săptămână cu temperaturi în creștere și vreme instabilă. Zona montană a Clujului este vizată de o avertizare Cod galben de ploi și lapoviță.

Prognoza meteo pentru luni, 26 ianuarie| Foto: monitorulcj.ro

Luni, 26 ianuarie, vremea va fi în predominant închisã, dar cu temperaturi peste cele specifice datei din calendar. Astfel, temporar va ploua în majoritatea regiunilor țării, iar la munte vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri locale de 30…50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 3 - 13 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 - 5 grade Celsius.

În Cluj, dar și în alte zone din țară, este valabilă avertizarea meteo de ploi și lapoviță, valabilă de luni dimineața și până marți, ora 10:00.

Astfel, în intervalul menționat, vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei și mixte în zona Carpaților Meridionali, Occidentali și de Curbură, favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 20...35 l/mp și local peste 40 l/mp.

Zona montană a Clujului, sub avertizare Cod galben de ploi|Sursa: ANM

La altitudini în general de peste 1700 m va ninge și se va depune strat de zăpadă de 20...30 cm, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 70...90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 m.

De asemenea, până în seara zilei de marți (27 ianuarie) temporar vor fi precipitații în majoritatea zonelor și pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40...45 km/h.

Maxima termică a zilei va ajunge la 6 grade Celsius, iar minima termică va indica 1 grad Celsius.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: