Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Are un vibe foarte bun”

Dan Petrescu (58 de ani) s-a confruntat cu probleme severe de sănătate după plecarea de la CFR Cluj.

Dan Petrescu a venit prima dată la CFR în iunie 2017 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Petrescu a decis să ia o pauză de la fotbal în urma înfrângerii de la Hacken, scor 2-7 din preliminariile Europa Conference League, în luna august a anului trecut.

Deși demisia sa a fost văzută ca un act de onoare în urma scorului, se pare că antrenorul s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate și acesta a fost motivul pentru care s-a retras temporar din antrenorat.

Cu toate că starea sa de sănătate părea gravă, se pare că Dan Petrescu se simte tot mai bine și se apropie de momentul când se va întoarce în fotbal, după cum a spus chiar Marius Bilașco, oficialul formației din Gruia.

„E foarte bine, el a zis că o să se întoarcă când va fi pregătit. E clar că pauza asta i-a prins foarte bine și deja lucrurile arată bine în partea asta. Are un vibe bun, eu zic că ăsta e primul semnal foarte bun din partea asta”, a spus Marius Bilașco, pentru Prima Sport.

Dan Petrescu este cel mai de succes antrenor din istoria clubului. A contribuit la toate cele cinci titluri consecutive ale CFR-ului din perioada 2018-2022, a reuşit două calificări în primăvara europeană şi să câştige o Cupă a României.

