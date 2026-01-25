Salvamontiștii au fost din nou providențiali! Câte persoane au fost salvate de alarmele de urgență?

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 119 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.

Salvamontiștii au fost din nou providențiali / Foto: Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont

Peste 120 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, după intervenția de urgență a salvamontiștilor, 43 dintre acestea fiind transportate la spital. Pentru trei victime s-a solicitat și elicopterul SMURD.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Salvamont România, cele mai multe apeluri au fost pentru salvatorii montani din Caraș Severin - Muntele Mic (15), județul Brașov, Maramureș, Sinaia (câte 13), Lupeni (10) și municipiul Brașov (9).

„În cazul acestor intervenții au fost salvate 123 de persoane. Dintre acestea, 43 de persoane au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

Pentru trei persoane a fost solicitat elicopterul SMURD, pentru a fi recuperate prin troliere. S-au primit și 59 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană”, a transmis, duminică, Salvamont România.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: