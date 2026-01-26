Aproape 4 milioane de români ar putea beneficia de pensii majorate. Când va avea loc noua indexare? Ministrul Muncii: „Trebuie să o facem”.

Pensiile ar putea crește cu câteva sute de lei, iar aproape 4.000.000 de români vor lua bani în plus. Ministrul Muncii vorbește despre o nouă indexare: „Trebuie să o facem”.

Pensiile ar putea crește cu câteva sute de lei, iar aproape 4.000.000 de români vor lua bani în plus. Când va avea loc noua indexare?|Foto: monitorulcj.ro

Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat prima creștere de pensie, care ar avea loc la mai bine de 2 ani de la marea recalculare a pensiilor, notează Newsweek.ro

La marea recalculare din septembrie 2024, un număr de 3.800.000 de pensii au crescut în medie cu 520 de lei.

Aproape 4 milioane de români ar putea beneficia de pensii majorate. Când va avea loc noua indexare? Ministrul Muncii: „Trebuie să o facem”.

Creșterea pensiilor a fost „topită” de inflație în condițiile în care indexările de pensii nu au mai fost acordate timp de doi ani de zile.

Conform garanțiilor oferite de ministrul Muncii, Florin Manole, indexarea pensiilor se va face la 1 ianuarie 2027.

Astfel, indexarea nu va mai fi amânată așa cum s-a întâmplat la 1 ianuarie 2025 și 1 ianuarie 2026.

„Măsurile de înghețare, ca să le numim așa, sunt până la sfârșitul anului 2026, așadar în 2027 nu. Însă eu cred că nu există niciun argument pentru care o astfel de înghețare să se continue... Motiv pentru care în 2027 este imposibil să nu se indexeze pensiile”, a declarat Florin Manole în cadrul unei intervenții televizate, potrivit Newsweek.ro

Pensionarii ar trebui să beneficieze de o creștere de 12% la pensie în 1 ianuarie 2027. Cum pensia medie este de 2.818 lei, creșterea medie la 1 ianuarie 2027 ar trebui să fie de 338 lei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: