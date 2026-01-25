Alex Băluță a explicat motivele pentru care nu a mai ajuns la CFR Cluj!

CFR Cluj a fost la un pas să-l transfere pe mijlocașul Alexandru Băluță (32 de ani) în această perioadă de transferuri.

Alex Băluță / Foto: FCSB Facebook

Cele două părți au negociat o lungă perioadă și părea că vor ajunge la un consens, însă mutarea a căzut pe ultima sută de metri.

Liber de contract după despărțirea de americanii de la Los Angeles, Băluță a mai jucat în România pentru Viitorul, Universitatea Craiova și FCSB, iar alături de roș-albaștrii a câștigat două titluri de campion al Superligii.

„Am avut ofertă de la CFR. Am discutat, dar a picat pe ultima sută de metri. Da, a fost după ce a semnat Pancu. Am discutat și cu el. Probabil a contat că nu am jucat în ultima vreme. Nu a fost vorba de ceva financiar.

Pentru mine e important să intru iar în circuit. Vreau ca săptămâna care urmează să mă decid. Sunt pregătit să rămân și în țară. Aștept să încep. Mi-e dor să joc”, a spus Băluță, pentru Digi Sport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: