Sondaj: 44% dintre români consideră că țara noastră ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace!

Mai puțin de jumătate (44%) dintre români consideră că țara noastră ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace propus de președintele SUA, Donald Trump, indică un sondaj realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde.

44% dintre români consideră că țara noastră ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace | Foto: monitorulcj.ro

Potrivit cercetării sociologice, 36% dintre cei chestionați nu sunt de acord cu această propunere, iar 20% fie nu au vrut să răspundă, fie nu știu.

Cei cu studii superioare au răspuns cu 'Da' în proporție de 38%, cu 'Nu' - 40%, iar 22% fie nu au răspuns, fie nu știu. În cazul celor cu studii medii, 44% au spus 'Da', 38% - 'Nu', iar 18% nu știu sau nu au răspuns.

Cei cu studii sub nivelul de liceu, 49% au considerat că România ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace, 30% sunt împotrivă, iar 21% nu știu sau nu au răspuns.

Datele sondajului mai relevă că 69% dintre cei chestionați consideră că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să participe la Forumul Economic de la Davos, 22% sunt de părere că nu trebuia să participe, în timp ce 9% fie nu au răspuns, fie nu au știut să răspundă la întrebare.

Dintre cei cu studii superioare, 66% au răspuns cu 'Da' la această întrebare, 24% - 'Nu', iar 10% nu au răspuns sau au spus că nu știu. În ceea ce privește persoanele cu studii medii, 70% au răspuns cu 'Da', 20% cu 'Nu', iar 10% nu au răspuns sau nu știu.

În cazul celor cu studii mai puțin decât liceul, 74% au răspuns 'Da', 18% - 'Nu' și 8% fie nu au răspuns, fie nu știu.

Conform aceluiași sondaj, doar 2% dintre cei chestionați se declară foarte mulțumiți de activitatea pe plan extern a președintelui Nicușor Dan, 14% sunt mulțumiți, 25% au spus că sunt nici mulțumiți, nici nemulțumiți, 34% sunt nemulțumiți, 21% sunt foarte nemulțumiți, iar 4% fie nu au răspuns, fie nu știu.

Cu studii superioare și foarte mulțumiți și mulțumiți de activitatea pe plan extern a președintelui sunt 22% dintre cei chestionați, nemulțumiți și foarte nemulțumiți - 49%, nici mulțumiți, nici nemulțumiți - 22%, iar 7% nu știu sau nu au răspuns.

Dintre cei cu studii medii, 14% sunt mulțumiți și foarte mulțumiți, 25% nu sunt nici mulțumiți, nici nemulțumiți, 60% sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți și 1% nu știu sau nu au răspuns. În cazul celor cu studii mai puțin decât liceul, 4% sunt mulțumiți, 28% nici mulțumiți, nici nemulțumiți, 40% sunt nemulțumiți, 25% sunt foarte nemulțumiți, iar 3% nu au răspuns sau nu știu.

La întrebarea 'În cazul în care România ar fi atacată militar de către Rusia, credeți că NATO ne va apăra?', 60% dintre subiecții cercetării sunt de părere că da, 27% - nu, iar 13% nu au răspuns sau nu știu.

Cei cu studii superioare au răspuns cu 'Da' în proporție de 55% la această întrebare, cu 'Nu' - 30% și 'Nu știu' sau 'Nu răspund' - 15%. În ceea ce îi privește pe cei cu studii medii, 61% consideră că România ar fi apărată de NATO în cazul unui atac militar din partea Rusiei, 25% nu cred acest lucru, iar 14% nu știu sau nu au răspuns. În cazul celor cu studii mai puțin decât liceul, 67% au răspuns cu 'Da', 20% cu 'Nu', iar 13% nu știu sau nu au răspuns.

Referitor la încrederea în instituții, 62% dintre cei intervievați au încredere în NATO, în timp ce 30% mai degrabă nu au încredere, iar 8% nu au răspuns. În cazul ONU, jumătate dintre cei chestionați au încredere în această instituție, 40% mai degrabă nu au încredere, iar 10% nu au răspuns.

În UE au încredere jumătate dintre români, 45% mai degrabă nu au, în timp ce 5% nu au răspuns. De asemenea, 62% mai degrabă nu au încredere în Parlamentul European, 33% au încredere, iar 5% nu au răspuns. În Comisia Europeană au încredere doar 32% dintre români, în timp ce 55% mai degrabă nu au, iar 13% nu au răspuns.

Sondajul de opinie al Avangarde a fost realizat în perioada 22 - 23 ianuarie. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind multi-stratific probalistic. În cadrul sondajului au fost chestionate 820 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste, eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, fiind de +/- 3,3%.

