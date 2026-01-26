Abuz sexual asupra unei minore de 13 ani în Biserica Catolică din România: Statul român a intervenit la doi ani după ce abuzul se consumase, iar cazul a fost ținut ascuns de Vatican.

Un caz de abuz sexual produs asupra unei minore 13 ani de către un preot al Bisericii Romano-Catolice a fost ascuns de Vatican, care a acționat doar prin proceduri interne, iar statul român a intervenit la doi ani de la producerea faptelor.

Abuz sexual asupra unei minore de 13 ani în Biserica Catolică din România: Statul român a intervenit la doi ani după ce abuzul se consumase|Foto: pexels.com

Un preot romano-catolic a abuzat sexual o minoră de 13 ani în parohia din județul Bacău unde slujea.

Cazul a fost semnalat la Vatican, car a aplicat sancțiuni canonice, dar nu a sesizat autoritățile. Astfel, statul român a intervenit abia ulterior și l-a condamnat definitiv la închisoare pe preot, potrivit unei investigații publicate de PressOne.

Mai mult, conform investigației realizate de jurnalista Emilia Șercan, episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, a aflat în 2022 că un preot din subordinea sa a abuzat sexual o minoră de 13 ani, l-a sancționat canonic, însă nu a sesizat Poliția sau Parchetul.

Abuz sexual asupra unei minore de 13 ani în Biserica Catolică din România: Statul român a intervenit la doi ani după ce abuzul se consumase, iar cazul a fost ținut ascuns de Vatican.

Documentele din dosarul penal arată că, înainte ca statul român să afle și să intervină, cazul a fost gestionat exclusiv în interiorul Bisericii Catolice, prin proceduri canonice declanșate de Episcopia Romano-Catolică de Iași și validate ulterior chiar de Vatican.

„Vaticanul, de altfel, a stabilit pedeapsa canonică pentru preotul Augustin Benchea: să nu mai ocupe poziția de paroh în Cleja, să nu mai fie paroh timp de trei ani și să nu mai aibă activitate pastorală cu minori timp de trei ani, decât în prezența unui alt adult.

Deși normele Vaticanului recomandă explicit cooperarea cu autoritățile statului în cazurile de abuz asupra minorilor, Biserica Catolică s-a limitat doar la măsuri administrative”, notează Emilia Șercan într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Statul român a intervenit la doi ani după ce abuzul se consumase și a mai durat un an până la definitivarea cazului: preotul a fost arestat, judecat și condamnat definitiv, în 2024, la 4 ani de închisoare cu executare.

Sursa: Emilia Șercan - Facebook

„Potrivit propriilor declarații și documentelor din dosarul penal, episcopul Iosif Păuleț nu a sesizat Parchetul, considerând că mecanismele interne ale Bisericii sunt suficiente pentru a gestiona cazul.

Preotul Benchea se află în spatele gratiilor din iulie 2024, iar în prezent este încarcerat în Penitenciarul Vaslui”, notează jurnalista Emilia Șercan.

Marți, Judecătoria Vaslui urmează să se pronunțe cu privire la liberarea condiționată formulată de preotul Augustin Benchea.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: