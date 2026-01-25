Sondaj: 76% dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită

Peste trei sferturi (76%) dintre români consideră că țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 19% apreciază că direcția este una bună, relevă un sondaj de opinie realizat de CURS la nivel național în luna ianuarie.

Sondaj: 76% dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită | monitorulcj.ro

În ipoteza organizării unor alegeri parlamentare duminica viitoare, AUR ar obține 35% din voturi, menținându-se pe primul loc. PSD este cotat cu 23%, iar PNL cu 18%. USR ar obține 10%, în timp ce UDMR și S.O.S. România sunt creditate fiecare cu 5%, indică sondajul.

Conform CURS, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este evaluat pozitiv de 36% dintre respondenți, 60% fiind opinii negative, iar liderul AUR, George Simion, și președintele Nicușor Dan obțin niveluri similare de încredere de 32%, respectiv 31%, în condițiile unor rate ridicate de neîncredere de peste 60%.

Datele sondajului mai indică faptul că premierul Ilie Bolojan și președintele PSD, Sorin Grindeanu, se confruntă cu un nivel 'accentuat' de respingere de peste 70%, în timp ce liderul S.O.S., Diana Șosoacă, înregistrează cel mai ridicat nivel de neîncredere, de 80%.

'În cazul unor figuri precum Dominic Fritz și Anamaria Gavrilă se remarcă un nivel semnificativ de necunoaștere publică, ceea ce indică o vizibilitate limitată la nivel național. Per ansamblu, datele reflectă o criză de încredere în leadershipul politic', se arată într-un comunicat transmis de CURS duminică.

Armata, Biserica și Pompierii se bucură de cea mai bună imagine, cu procente de încredere cuprinse între 61% și 80%, în timp ce Poliția și Uniunea Europeană depășesc ușor pragul de 50% opinii pozitive.

La polul opus, instituțiile politice și cele ale Justiției sunt evaluate predominant negativ: Parlamentul și Justiția sunt respinse de 75% dintre respondenți, Guvernul și Curtea Constituțională de 73%, iar Președinția de 67%, mai arată CURS.

Așteptările populației pentru anul 2026 sunt predominant negative - 63% dintre respondenți cred că situația lor economică și nivelul de trai se vor înrăutăți comparativ cu 2025, în timp ce 29% se așteaptă la o stagnare.

Doar 7% anticipează o îmbunătățire, iar 1% nu au o opinie clară, date ce indică o lipsă aproape totală de optimism economic la nivelul populației, explică realizatorii sondajului.

În ipoteza unui vot privind reunirea Republicii Moldova cu România, susținut public de președinta Maia Sandu, 56% dintre respondenți declară că ar vota pentru reunire la un eventual referendum. În același timp, 37% afirmă că nu ar susține un astfel de demers, iar 7% nu au o opinie clară.

'Sondajul CURS din ianuarie 2026 conturează imaginea unei societăți marcate de pesimism economic, neîncredere în instituțiile politice și absența unor lideri percepuți ca fiind capabili să ofere direcție și stabilitate.

Percepția accentuată a deteriorării nivelului de trai, combinată cu așteptări inflaționiste foarte ridicate, creează un climat de tensiune socială latentă, cu potențial major de influențare a comportamentului electoral și a stabilității politice pe termen scurt', transmite CURS.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion reprezentativ de 1.067 respondenți, populație adultă rezidentă din România, cu vârsta de 18 ani și peste. Datele au fost colectate prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de computer), în perioada 14 - 23 ianuarie.

Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, cu o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: