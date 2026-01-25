Bergodi a analizat lupta la play-off și a dat verdictul: „Doar locurile astea se mai joacă”

Universitatea Cluj a obținut sâmbătă o victorie importantă pentru lupta la play-off.

„Studenții” au câștigat la limită duelul cu Unirea Slobozia, scor 1-0, și se află pentru moment pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off.

Antrenorul echipei, Cristiano Bergodi, rămâne precaut în legătură cu ultimele 7 etape rămase de disputat.

Italianul este de părere că primele patru echipe din clasament nu vor avea probleme în a se califica, ceea ce înseamnă că, pe lângă echipa sa, șase echipe vor lupta cu șanse reale pentru ultimele două poziții: FC Botoșani, FCSB, CFR Cluj, Oțelul Galați, UTA Arad și Farul Constanța.

„Nu pot să bag mai mult de 15-16 jucători. Am un lot numeros, valoric, e foarte bun. Dacă am câștigat 8 meciuri din 10, eu zic că e bine. A, 7 din 10 cu două înfrângeri și o remiză. Trebuie să luptăm pentru că avem meciuri directe, acum mergem în Giulești.

Doar două locuri de play-off se mai joacă, eu așa zic, restul sunt destul de sus. Eu cred că o să fie un final extraordinar. Cred că vor fi meciuri grele, se joacă până la final.

Normal că nu ne putem baza doar pe un atacant cum e Lukic, care a dat vreo opt goluri de când am venit eu. Atunci, și aripile și mijlocașii ofensivi trebuie să dea randament”, a spus Cristiano Bergodi, la finalul meciului.

