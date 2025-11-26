IȘJ Cluj: Cazul elevului agresiv de le Liceul „George Coșbuc” ajunge la Protecția Copilului

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Cluj, a transmis că în cazul elevului agresiv de la Liceul „George Coșbuc”, liniștit numai de poțiști, conducerea școlii a sesizat și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj.

Cazul elevului agresiv de la Colegiul Național „George Coșbuc” ajunge la Protecția Copilului Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Cazul elevului cu un exces de furie de 9 ani de la Colegiul Național „George Coșbuc”, care nu a putut fi oprit de nici un adult angajat la școală va fi evaluat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Cluj.

Anunțul a fost făcut de IȘJ Cluj, potrivit unui comunicat de presă.

„Conducerea unității a informat I.Ș.J. Cluj, potrivit procedurii de comunicare a incidentelor în regim de urgență, faptul că pe durata pauzei de la ora 10.50 la ora 11.10, în curtea școlii, un elev din clasa III-a s-a împiedicat singur și a dat vina pe un alt coleg aflat în apropiere”, se arată în comunicatul IȘJ Cluj.

Protecția Copilului Cluj, sesizată în cazul elevului agresiv de la Colegiu Național „George Coșbuc”

„Potrivit procedurilor instituționale, conducerea școlii a anunțat în scris și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, în vederea evaluării situației”, a mai transmis IȘJ Cluj.

„Și personalul medical de pe ambulanță a fost bruscat de elev. Politiștii au reusit să îl liniștească, fiind ulterios dus la spital pentru investigații suplimentare”, a mai precizat IȘJ Cluj.

Potrivit sursei citate, conducerea școlii a dispus consilierea elevilor clasei de către consilierul școlar al unității, monitorizarea atentă a clasei de către doamna învățătoare, precum și intensificarea activităților educative pe linia prevenirii violentei în mediul școlar. De asemenea, activitatea didactică a doamnei învățătoare la această clasă se va desfășura în prezența psihologului școlar, respectiv a cadrului didactic de sprijin.

IȘJ Cluj a precizat că părinții trebuie să informeze școala despre fatori de risc care țin de copii. Aceste riscuri ar trebui evitate în colectivitate, „pentru integrarea copiilor cu afecţiuni de natură emoţională ori de altă natură, care ar putea afecta siguranța copiilor în mediul școlar”.

Reamintim faptul că, marți, 25 noiembrie 2025, un elev de la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj, pe fondul unei confuzii a devenit foarte agresiv și niciun angajat al școlii, care a intervenit să îl stăpânească, nu l-au putut ține în frâu.

Minorul i-a dislocat umărul unei învățătoare. A lovit directoarea adjunctă cu capul în nas, a mușcat psihologul școlii de braț. Elevul și-a lovit și mama.

