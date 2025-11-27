Daniel David: „Fără educație devenim o civilizație eșuată sub obscurantism, iar fără cercetare ajungem o colonie tehnologică”

Daniel David consideră că integrarea Educației în Strategia națională de apărare 2025 - 2030 este fundamentală pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere. „Fără educație devenim o civilizație eșuată sub obscurantism, iar fără cercetare ajungem o colonie tehnologică”, spune ministrul Educației.

Daniel David: „Fără educație devenim o civilizație eșuată sub obscurantism, iar fără cercetare ajungem o colonie tehnologică”| Foto: Alex Micsik, Agerpres Foto

Tema analfabetismului din România se regăsește printre subiectele prioritare ale Strategiei de apărare națională.

„Cunoașterea este antidotul vremurilor noastre la atacul pseudoștiinței asupra civilizației și democrației, în timp ce analfabetismul funcțional este virusul potențial mortal al societății bazate pe cunoaștere”, semnalează Daniel David într-un mesaj publicat de Ministerul Educației.

Daniel David: „Fără educație devenim o civilizație eșuată sub obscurantism, iar fără cercetare ajungem o colonie tehnologică”

Strategia națională de apărare 2025-2030, prezentată miercuri în Parlament de președintele Nicușor Dan, propune o serie de intervenții aplicate pe baza unui plan de acțiuni, care trebuie să vizeze prevenirea și diminuearea abandonului școlar și a analfabetismului functional, creșterea calității ofertei educaționale în vederea asigurării unui cadru partenerial educație-piața muncii pentru a crește calitatea resursei umane.

De altfel, pentru prima dată, strategia propusă face trimitere la problema „analfabetismului functional”. În acest sens, în mesajul său, ministrul Educației, clujeanul Daniel David, spune că „în esență, integrarea Educației și a Cercetării (Științei) este fundamentală, pentru a ne dezvolta ca o societate bazată pe cunoaștere”.

„Fără cercetare devenim o colonie științifică/tehnologică, iar fără educație devenim o civilizație eșuată sub obscurantism. În consecință, nu este un secret că am considerat analfabetismul funcțional un risc de securitate națională”, arată Daniel David în mesajul citat.

În opinia sa, Ministerul Educației și Cercetării este cel mai important minister al unei țări, deoarece generează cunoașterea prin cercetare-dezvoltare-inovare.

„Viziunea mea este că Ministerul Educației și Cercetării este cel mai important minister al unei țări, deoarece aici se generează cunoașterea prin cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) și se diseminează apoi prin educație, astfel încât educația poate să fie utilizată de toți ceilalți pentru a avea o societate bazată pe cunoaștere, cu impact asupra bunăstării și calității vieții noastre. Iar cunoașterea este antidotul vremurilor noastre la atacul pseudoștiinței asupra civilizației și democrației, în timp ce analfabetismul funcțional este virusul potențial mortal al societății bazate pe cunoaștere”, a subliniat Daniel David.

„Mă bucur că Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025 - 2030 a inclus această viziune și le mulțumesc Președintelui și CSAT pentru susținerea acesteia. Urmează acum să detaliem componenta de educație-cercetare în planuri concrete de acțiune”, a adăugat ministrul Educației și Cercetării.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: