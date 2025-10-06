Aikido în școli. Cum pot elevii și profesorii să transforme agresivitatea în dialog?

Profesorii din Europa învață la Cluj cum să transforme agresivitatea în dialog prin Aikido și educație pașnică pentru o școală fără bullying.

Seminar european pentru dezvoltarea abilităților elevilor de școală spre a face față agresivității în mod pașnic | Foto: FRAA

În acest sfârșit de săptămână, 3-5 octombrie, la Cluj-Napoca s-a desfășurat Seminarul european pentru dezvoltarea abilităților elevilor de școală spre a face față agresivității în mod pașnic, modulul dedicat profesorilor și personalului adiacent școlar, din cadrul proiectului desfășurat la nivel continental, numit SkillAiPlus.

SkillAiPlus este un program european inițiat de organizații de Aikido din mai multe țări, cu scopul de a crea un ghid care să ajute elevii și profesorii, dar și adulții care sunt implicați în educația copiilor din școală, să contribuie la diminuarea fenomenului de bullying, care a luat amploare în ultimii ani și în România.

Profesorii din Europa învață la Cluj cum să transforme agresivitatea în dialog prin Aikido pentru o școală fără bullying| Foto: FRAA

Denumirea este alcătuită din:

Skill = Abilitate

Ai = Aikido

Plus = Continuarea unui alt proiect european mai mic, desfășurat înainte de pandemie, în zona central-vestică europeană, care a avut numele de SkillAi.

Proiectul se va încheia la finalul anului viitor, până atunci desfășurându-se diverse etape. La Cluj-Napoca, în acest weekend pe care tocmai l-am încheiat, au avut loc o serie de activități care sunt cuprinse în modulul de lucru axat pe profesorii și personalul din școală (un alt modul e dedicat intructorilor de Aikido care să ducă mai departe proiectul, iar alt modul e dedicat elevilor). Discuțiile au avut loc în limba engleză.

Prima activitate a fost conferința având ca temă centrală comunicarea non-verbală, coordonată de echipa din Ungaria. O parte dintre reprezentanții acestor parteneri au intrat online live prin Zoom, iar o altă parte dintre ei au fost în persoană prezenți la Cluj. Participanții au împărtășit din experiențele avute pe tema bullying-ului în școlile pe care le-au reprezentat, dar au avut de analizat și dezbătut pe ateliere de lucru anumite situații.

O altă activitate a fost coordonată de partenerii din Spania, care au pregătit o serie de exerciții ce au la bază principiile artei marțiale Aikido, o artă în care cel vizat de atac caută să armonizeze mișcările spre a redirecționa atacul.

„În Spania avem parteneriate cu multe școli în care suntem așteptați să implementăm proiectul SkillAiPlus. Lucrăm la o structură de modul pe 8 săptămâni. Luna trecută am avut și noi întâlniri cu profesori din diverse regiuni, iar modulele ar trebui sa înceapă să fie implementate după întâlnirea transnațională din Granada, din luna februarie 2026”, a declarat Pepe Jesus Garcia Aragon, reprezentant SkillAiPlus și președinte al Federației Naționale de Aikido Aikikai din Spania.

Mai multe organizații de Aikido vor crea un ghid care să ajute elevii și profesorii la diminuarea fenomenului de bullying| Foto: FRAA

De asemenea, echipa Ungariei a coordonat și seria de înregistrări video cu exerciții care să fie suport pentru explicarea anumitor principii de lucru, adaptate din arta marțială a Aikido-ului.

O altă parte a cuprins sesiuni de lucru cu reprezentanții din străinătate, axându-se pe aspecte de organizare a diverselor chestiuni ce țin de proiect.

„Prin acest demers relativ complex încercăm să găsim soluții pașnice la probleme generate de agresivitate. Aikido dezvoltă disciplina, prietenia, colaborarea, perseverența, încrederea în sine, atenția, răbdarea. Nu credem că violența poate suprima rădăcina violenței și știm că o contracarare a bullyingului nu se poate realiza într-un timp scurt, dar ne îndreptăm pas cu pas spre un obiectiv important – siguranța și prietenia în școli”, a precizat Irina Gașpar, reprezentantă SkillAiPlus și vicepreședintă a Fundației Române de Aikido Aikikai.

Întâlnirea a avut loc în dojo-ul Musubi din Cluj-Napoca, de altfel sediul central al Fundației Române de Aikido Aikikai. Dojo-ul fiind construit, de asemenea, cu specific japonez, s-a respectat și accesul în sală în concordanță, adică încălțămintea s-a lăsat la intrare, în zona de recepție, iar în sală propriu-zis s-a intrat desculț, respectiv s-a stat pe tatami.

Partenerii din acest proiect european sunt din România, Spania, Olanda, Grecia, Slovenia, Ungaria și Belgia, respectiv Federația Europeană de Aikido. În timpul liber, reprezentanții din țările partenere au vizitat Clujul, s-au bucurat de evenimentele culturale din inima orașului și au experimentat bucătăria românească în localurile din zona centrală.

