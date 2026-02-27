Jucătorii de la „U” Cluj vor avea parte de prime dacă se califică în play-off! Radu Constantea a făcut anunțul

Universitatea Cluj ar putea bifa în această seară performanţa de a se califica în play-off pentru al doilea an consecutiv.

Radu Constantea este președintele Universității Cluj | Foto: Radu Constantea Facebook

Pentru a reuşi acest lucru cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, „studenţii” au nevoie de o victorie pe teren propriu contra celor de la Oţelul Galaţi în meciul programat vineri seara, de la ora 20:00.

Statistica este de partea formaţiei de pe Cluj Arena înaintea meciului direct. Oţelul Galaţi a învins-o pe Universitatea în deplasare o singură dată în ultimii 27 de ani, iar „şepcile roşii” vin după o serie impresionantă: şase victorii în opt meciuri disputate în toate competiţiile în 2026.

Pentru a motiva suplimentar echipa înaintea meciului, conducerea clubului de pe Cluj Arena a decis să ofere jucătorilor o primă suplimentară în cazul calificării în play-off, după cum a anunțat președintele Radu Constantea.

„Da, un meci foarte important pentru noi. Suntem mulțumiți că am ajuns aici. Dacă ne gândim cum am început sezonul, clar nu ne așteptam să ajungem să jucăm în penultima etapă cu calificarea în play-off pe masă. Dar până la urmă trebuie să fim extrem de concentrați și să reușim să câștigăm. Este un meci foarte greu cu Oțelul Galați.

Atmosfera e bună, suntem încrezători. Dar până la urmă trebuie să fim extrem de atenți, pentru că, repet, e un meci dificil și ar fi păcat să nu reușim să închidem în această seară această calificare. Dar sperăm să reușim să câștigăm.

Da, vă dați seama că ar fi extrem de dificil pentru noi să jucăm cu FCSB un meci decisiv și din acest punct de vedere ne-am dori să câștigăm meciul din această seară. Nu vreau să mă gândesc la acel meci. Așa că ne gândim la meciul din seara asta și sper să nu ajungem la acest scenariu.

Există niște bonusuri de play-off și modul cum se premiază jucătorii noștri. Plătim jumătate din sumă imediat după fiecare victorie sau după fiecare punct acumulat și cealaltă jumătate se plătește dacă ne atingem obiectivul. Obiectivul este accederea în play-off. Deci practic s-a adunat o sumă care se plătește doar dacă accedem în play-off. Deci există o motivație suplimentară cu siguranță.

Depinde de fiecare jucător. La noi primele sunt undeva la 300 de euro punctul și jumătate din acea sumă se plătește după meci și cealaltă se calculează și se plătește dacă ne atingem obiectivul și acest obiectiv este intrarea în play-off. (Undeva la 15.000 de euro per total pentru un jucător dacă se intră în play-off?) Da, să zicem”, a spus oficialul echipei, potrivit Fanatik.

