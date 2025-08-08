Ministerul Educației vrea să combată xenofobia și rasismul în școli: elevii, „obligați” să sesizeze actele de discriminare și radicalizare. Profesorii se revoltă.

Profesorii vor trebui să prevină orice act de instigare la ură și discriminare, iar elevii vor fi obligați să sesizeze cazurile de xenofobie și antisemitism din școli. Noul regulament propus de Ministerul Educației se va aplica din anul școlar 2025 – 2026.

Ministerul Educației vrea să combată xenofobia și rasismul în școli: elevii, „obligați" să sesizeze actele de discriminare și radicalizare. Profesorii se revoltă.

Ministerul Educației propune un nou „Cod de Conduită” în școli pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului pentru mediul preuniversitar, valabil începând cu anul școlar 2025 - 2026.

„Codul reprezintă un pas important pentru construirea unui mediu educațional sigur, incluziv și respectuos, în care valorile democratice, drepturile omului și responsabilitatea civică să fie cultivate constant în rândul elevilor, profesorilor și întregii comunități școlare”, susține Ministerul Educației.

Potrivit proiectului publicat în consultare publică, „Codul de conduită” a fost elaborat în conformitate cu Statutul elevului, Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și cu legislația națională și internațională în domeniul drepturilor omului.

Scopul acestuia este de a asigura un mediu educațional lipsit de prejudecăți, intoleranță și orice altă formă de discurs instigator la ură.

„Codul se aplică tuturor elevilor, cadrelor didactice, personalului auxiliar și administrativ, părinților, tutorilor legali, precum și oricărei persoane care interacționează cu unitățile de învățământ preuniversitar, inclusiv partenerilor educaționali. În unitățile de învățământ preuniversitar, personalul didactic și administrativ și elevii se vor delimita ferm și clar de manifestările xenofobe, instigatoare la ură și antisemite”, se arată în proiectul publicat de minister.

Astfel, atât elevii, cât și profesorii, vor fi obligați să asigure un climat sigur în școli și să prevină cazurile de abuz, discriminare etc.

Din noul an școlar, elevii vor fi obligați:

*să manifeste respect față de colegi, profesori și personalul școlii, indiferent de naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, dizabilitate, sex, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu prevăzut de lege;

*să sesizeze orice act de discriminare, xenofobie, radicalizare, discurs instigator la ură și antisemitism;

*să participe la activitățile educaționale pentru prevenirea și combaterea discriminării, xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și antisemitismului;

*să adopte un comportament bazat pe incluziune și respect în interacțiunile cu ceilalți;

*să nu răspândească, inclusiv în mediul online, conținut discriminator, xenofob, antisemit sau instigator la ură.

În același timp, profesorilor le revin o serie de obligații, precum:

*să prevină și să combată orice formă de discriminare, xenofobie, radicalizare, discurs instigator la ură și antisemitism în cadrul orelor de curs;

*să susțină și să promoveze o cultură a respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în care diversitatea este celebrată și valorificată;

*să ia măsuri rapide și eficiente în cazul identificării unor comportamente discriminatorii, xenofobe, radicalizate, antisemite sau instigatoare la ură;

*să integreze în procesul educațional elemente din Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024 - 2027;

*să se implice în organizarea de activități educaționale privind drepturile omului și istoria Holocaustului;

*să participe la sesiunile de formare privind prevenirea și combaterea discriminării, xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și antisemitismului.

De asemenea, potrivit noului regulament, în unitățile de învățământ preuniversitar sunt interzise o serie de acțiuni, precum: instigarea la ură, prin orice mijloace, împotriva membrilor comunității educaționale (personal didactic și administrativ, elevi, părinți/tutori) pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, dizabilitate, sex, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu prevăzut de lege.

Aplicarea unui tratament inegal și promovarea unor idei, simboluri sau doctrine care susțin și promovează regimuri cu caracter totalitar, antisemit, extremist, fascist, iredentist, rasist, șovinist sau xenofob.

La categoria interdicții, se regăsesc:

*confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în scopul răspândirii, a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;

*inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup,

*promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război;

*negarea, aprobarea, justificarea, minimalizarea sau distorsionarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia, precum și a genocidului, a crimelor contra umanității și a crimelor de război, potrivit legii.

Profesorii critică proiectul propus de minister

Profesorii au criticat abordarea ministrului Educației, în condițiile în care protestele de stradă continuă, iar ministerul propune noi teme spre consultare. Cadrele didactice cer demisia lui Daniel David.

„Toate-s țiplă în rest! Lumea este in stradă de 7 zile, iar înălțimea sa vrea consultări pe alte teme!”

„Dar codul de conduită al unui ministru al Educației în legătură cu colegii (nu subalternii) săi din teritoriu când va ieși? Când va reuși acest ministru să poarte un dialog constructiv cu cadrele didactice, să nu îi mai calce în picioare prin aroganța pe care o arată?”

„Veți comasa școli, să vedeți atunci atitudini ostile și denigratoare” - sunt doar câteva dintre comentariile profesorilor pe Facebook la anunțul publicat de Ministerul Educației cu privire la noul „Cod de conduită” propus pentru școli.

