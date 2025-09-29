Protest la Cluj în prima zi de facultate. 500 de studenți au ieșit în stradă. „Tăiați din hoție, nu din studenție!”

Aproximativ 500 de studenți au protestat, luni, ziua deschiderii anului universitar, în fața Prefecturii Cluj, nemulțumiți de măsurile luate de Guvernul Bolojan.

Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Aproximativ 500 de studenți au proststat, luni, 29 septembrie 2025, chiar în ziua de deschidere a anului universitar 2025-2026.

Aceștia provin de Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), Universitatea Tehnică, dar și de la alte universități.

500 de studenți au protestat în Cluj-Napoca: „Fără finanțare nu vedem schimbare!”

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a desfășurat astăzi, alături de organizațiile studențești membre, proteste în toată țara împotriva măsurilor de austeritate impuse de către Guvernul României în ultimul an prin O.U.G. 156/2024 și Legea nr. 141/2025.

Începerea anului universitar a fost marcată de proteste studențești, care se desfășoară cu scopul de a face cunoscute inechitățile impuse în educație prin măsurile guvernanților din ultimul an.

Studenții s-au mobilizat și au scandat:

„Nu cedăm, nu cedăm, viitorul îl salvăm!”

„Fără finanțare nu vedem schimbare!”

„Studenți strigați că burse meritați”

„De ce, de ce, de ce și bursele?”

„Nu tac studenții când vor decidenții!”

„Tăiați din hoție, nu din studenție”

„Fără transport nu avem suport”

„Vrem dialog, nu monolog”

Traian Timiș, președintele Organizației Studenților din Universitatea Tehnică (OSUT) din Cluj-Napoca a explicat ce revendicări au studenții

„Încă din decembrie s-au modificat regulile pentru transportul studenților, au urmat bursele, dar și foarte multe alte măsuri pentru care protestăm de 7 luni. Am protestat aici, la Cluj, peste tot în țară să arătăm decidenților că deși ei încearcă să ne trimită din țară, noi continuăm să rămânem aici la studii”, a declarat Traian Timiș, președintele OSUT.

A transmis un mesaj și o studentă de la UBB Cluj.

„Studenții n-ar trebui să sufere din cauza măsurilor Guvernului. Avem dreptul al o educație de calitate. Foarte mulți studenți sunt condiționați de a-și continua studiile la nivel superior din cauza venitului pe care-l au din burse. Parcursul universitar se va opri pentru foarte mulți studenți care nu vor primi burse. Am ieșit în stradă ca să le arătăm tuturor că important este să fim solidari unii cu alții. Studenții din toată țara sunt afectați, nu doar cei din Cluj. Arătăm că ne interesează, că nu ne vom opri până când nu suntem respectați”, a declarat Briana, studentă la Facultatea de istorie și Filosofie (UBB), pentru monitorulcj.ro.

A luat cuvântul și Albert Conachi, președintele Organizației Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB) Cluj-Napoca.

Președinte OSUBB Cluj: „Mi se pare o batjocură”

„Deja am obosit și noi ca studenți. Mi se pare deja o batjocură la adresa noastră. Strigăm tare și clar că educația este viitorul României, dar, momentan pare că nu mai este așa și e o problemă destul de majoră. Vom contina să ieșim în stradă până vom obține lucrurile pentru care milităm”, a declarat Albert Conachi.

Reprezentanții studenților se întâlnesc astăzi cu ministrul Educației, Daniel David, la Cluj-Napoca.

Prezentă la protest, Lucia Cojocaru, liderul Sindicatului Liber din Învățământul Preuniversitar Clujean, este de părere că acești studenți vor pleca la muncă în străinătate.

„Suntem alături de studenți, ei sunt generația viitoare care, credem noi, că trebuie să avem încredere în ea, să o sprijinim. Din păcate, vedem că și la ora aceasta actualul guvern și ministrul Educației nu dau importanță acestor viitori lucrători ai României și o să vedem, din păcate, că foarte mulți din acești studenți ne vor părăsi și vor căuta un alt loc de muncă mai bine plătit și probabil vor găsi în alte părți o viață mai bună. Astăzi, sindicatul nostru din învățământul preuniversitar este solidar cu toți studenții din țară, nu doar cu cel din Cluj, chiar dacă domnul ministru este în Cluj la deschiderea festivă a anului universitar noi îi dorim tot binele din lume, dar vrem să vedem din partea dânsului o deschidere mai mare la dialog și să putem pune totuși bazele unei generații tot mai solide”, a spus Cojocaru.

