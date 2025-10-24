Administrație
Cluj-Napoca, capitala ambasadorilor din UE. Emil Boc: „Colaborarea europeană contribuie la dezvoltarea unui Cluj mai competitiv”.
Clujul a reunit ambasadori din toată Uniunea Europeană, care au participat la o dezbatere găzduită de Primărie cu privire la politica de coeziune, accesarea fondurilor europene și provocările pe care le traversează Europa.Cluj-Napoca, capitala ambasadorilor din UE. Emil Boc: „Colaborarea europeană contribuie la dezvoltarea unui Cluj mai competitiv”|Foto: Emil Boc - Facebook
Timp de două zile, Clujul a fost capitala ambasadorilor din Uniunea Europeană.
În contextul președinției Danemarcei a Consiliului Uniunii Europene, în perioada 22-23 octombrie 2025, municipiul Cluj-Napoca a fost gazda unei vizite a reprezentanților diplomatici ai statelor membre UE, organizată de Ambasada Regatului Danemarcei și Reprezentanța Comisiei Europene în România.
Astfel, ambasadori din toată Uniunea Europeană s-au reunit la Cluj.
După cum arată primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc, vizita a fost dedicată discuțiilor legate de teme europene, precum:
*accesarea de fonduri UE
*politica de coeziune
*războiul din Ucraina
*provocările pe care le traversează Europa.
Emil Boc: „Colaborarea europeană contribuie la dezvoltarea unui Cluj mai competitiv”
„A fost o ocazie unică de dialog și schimb de experiență, consolidând colaborarea europeană și contribuind la dezvoltarea unui Cluj mai competitiv și sustenabil.
Cluj-Napoca reconfirmă rolul său activ în comunitatea europeană, îmbinând talentul oamenilor, obiective comune de dezvoltare sustenabilă și proiectele europene pentru a crea un oraș mai verde, mai inteligent și mai incluziv”, a notat primarul Emil Boc într-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook.
Componența delegației grupului ambasadorilor statelor membre UE:
*Excelența Sa doamna Marija Kapitanović – Croația
*Excelența Sa domnul Martin Košatka – Cehia
*Excelența Sa domnul Uffe A. Balslev – Danemarca
*Excelența Sa doamna Aune Kotli – Estonia
*Doamna Anni Stähle, însărcinat cu afaceri a.i.- Finlanda
*Domnul Cédric Manuel, șef de misiune – Franța
*Excelența Sa doamna Angela Ganninger – Germania
*Excelența Sa doamna Evangelia Grammatika – Grecia
*Excelența Sa doamna Katalin Kissné Hlatki – Ungaria
*Excelența Sa domnul Brendan Gerald Ward – Irlanda
*Doamna Valeria Baistrocchi, însărcinat cu afaceri a.i. – Italia
*Domnul Erikas Petrikas, ministru plenipotențiar – Lituania
*Excelența Sa doamna Antje Willemijn Van Haaften – Olanda
*Excelența Sa domnul Peter Hatiar – Slovacia
*Excelența Sa domnul José Antonio Hernández Pérez-Solórzano – Spania
*Excelența Sa doamna Anna Hällerman – Suedia
*Doamna Ramona Chiriac - Șefa Reprezentanței Comisia Europeană în România.
