Cluj-Napoca, capitala ambasadorilor din UE. Emil Boc: „Colaborarea europeană contribuie la dezvoltarea unui Cluj mai competitiv”.

Clujul a reunit ambasadori din toată Uniunea Europeană, care au participat la o dezbatere găzduită de Primărie cu privire la politica de coeziune, accesarea fondurilor europene și provocările pe care le traversează Europa.

Timp de două zile, Clujul a fost capitala ambasadorilor din Uniunea Europeană.

În contextul președinției Danemarcei a Consiliului Uniunii Europene, în perioada 22-23 octombrie 2025, municipiul Cluj-Napoca a fost gazda unei vizite a reprezentanților diplomatici ai statelor membre UE, organizată de Ambasada Regatului Danemarcei și Reprezentanța Comisiei Europene în România.

După cum arată primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc, vizita a fost dedicată discuțiilor legate de teme europene, precum:

*accesarea de fonduri UE

*politica de coeziune

*războiul din Ucraina

*provocările pe care le traversează Europa.

Emil Boc: „Colaborarea europeană contribuie la dezvoltarea unui Cluj mai competitiv”

„A fost o ocazie unică de dialog și schimb de experiență, consolidând colaborarea europeană și contribuind la dezvoltarea unui Cluj mai competitiv și sustenabil.

Cluj-Napoca reconfirmă rolul său activ în comunitatea europeană, îmbinând talentul oamenilor, obiective comune de dezvoltare sustenabilă și proiectele europene pentru a crea un oraș mai verde, mai inteligent și mai incluziv”, a notat primarul Emil Boc într-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Componența delegației grupului ambasadorilor statelor membre UE:

*Excelența Sa doamna Marija Kapitanović – Croația

*Excelența Sa domnul Martin Košatka – Cehia

*Excelența Sa domnul Uffe A. Balslev – Danemarca

*Excelența Sa doamna Aune Kotli – Estonia

*Doamna Anni Stähle, însărcinat cu afaceri a.i.- Finlanda

*Domnul Cédric Manuel, șef de misiune – Franța

*Excelența Sa doamna Angela Ganninger – Germania

*Excelența Sa doamna Evangelia Grammatika – Grecia

*Excelența Sa doamna Katalin Kissné Hlatki – Ungaria

*Excelența Sa domnul Brendan Gerald Ward – Irlanda

*Doamna Valeria Baistrocchi, însărcinat cu afaceri a.i. – Italia

*Domnul Erikas Petrikas, ministru plenipotențiar – Lituania

*Excelența Sa doamna Antje Willemijn Van Haaften – Olanda

*Excelența Sa domnul Peter Hatiar – Slovacia

*Excelența Sa domnul José Antonio Hernández Pérez-Solórzano – Spania

*Excelența Sa doamna Anna Hällerman – Suedia

*Doamna Ramona Chiriac - Șefa Reprezentanței Comisia Europeană în România.

