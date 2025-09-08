Remus Lăpușan, deputat PSD de Cluj: „Educația este un fundament al viitorului, iar viitorul începe, azi, în fiecare sală de clasă!”

Într-o perioadă marcată de o nevoie susținută de investiții în infrastructura școlară, dar și de măsurile de austeritate impuse de Guvern, deputatul Remus Lăpușan susține necesitatea prioritizării învățământului: „Educația trebuie să rămână o prioritate la nivel național!”, spune parlamentarul clujean.

Remus Lăpușan, deputat PSD de Cluj, a vorbit despre însemnătatea primei zi de școală, precum și despre rolul învățământului în formarea tinerilor. Social-democratul clujean a accentuat importanța prioritizării investițiilor în educație.

Domnule deputat, ce înseamnă pentru dumneavoastră prima zi de școală?

„Prima zi de școală este în primul rând simbolul unui nou început, indiferent că suntem elevi, părinți sau dascăli. Clar este o zi cu o mare încărcătură de emoțională.

Îmi amintesc, copil fiind, că prima zi de școală era ca o sărbătoare pentru care ne pregăteam temeinic, cu mic cu mare, cu aproape o săptămână înainte. Mama ne cumpăra ghiozdane, caiete și restul rechizitelor, dar și pantofi noi. Apoi, în drum spre școală, întotdeauna mă străbătea un fior plăcut: eram nerăbdător să îmi revăd colegii, profesorii, și să simt mirosul cărților care ne așteptau pe bănci. Mai târziu, am retrăit asta de fiecare dată alături de copiii mei.

Astăzi, văd prima zi de școală și ca un angajament: să luptăm pentru investiții într-un sistem educațional modern, să oferim, ca și clasă politică, sprijin real pentru profesori și șanse egale în privința accesului la educație pentru toți copiii, indiferent că sunt la sat sau la oraș. Pentru că educația este un fundament al viitorului, iar viitorul începe, azi, în fiecare sală de clasă!”, spune deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj).

Dincolo de această emoție a unui nou început despre care vorbeați, nu putem ignora faptul că trecem printr-o perioadă dificilă, inclusiv în ceea ce privește învățământul. Profesorii au amenințat chiar că nu vor intra astăzi la clase. Ce părere aveți legat de acest lucru?

„Într-adevăr, avem o perioadă plină de provocări: pe de-o parte avem nevoia de investiții în infrastructura școlară, sunt discuții legate de salarizare și condiții de muncă, și pe de altă parte avem austeritatea bugetară care nu ne permite să alocăm fonduri pe măsura nevoilor. Dar educația trebuie să rămână o prioritate la nivel național!

Înțeleg și susțin pe deplin revendicările cadrelor didactice din această perioadă, și sunt conștient că doar oamenii motivați pot face performanță într-un domeniu. Dialogul dintre sindicatele din învățământ și Guvern trebuie să fie unul constructiv, pentru a găsi soluții echilibrate, fără să afectăm procesul educațional”, a adăugat parlamentarul Remus Lăpușan.

Aveți un mesaj special pentru copii și cadre didactice?

„Dragi copii, vă doresc să aveți un an binecuvântat, plin de reușite, curiozitate și revelație! Să aveți mult curaj, încredere să respect față se sine și ceilalți!

Dragi profesori, vă asigur de toată considerația mea pentru munca dumneavoastră și voi rămâne veșnic recunoscător pentru ceea faceți pentru noi! Să aveți multă răbdare și îngăduință! Ne bazăm pe dumneavoastră că veți rămâne un reper pentru copiii noștri, o călăuză înțeleaptă pe drumul lor, indiferent de vremuri!”, a transmis deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan.

