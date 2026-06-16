România are printre cele mai scăzute rate de ocupare a tinerilor absolvenți din Uniunea Europeană: Studiile superioare, avantaj categoric pe piața muncii

În timp ce rata de ocupare a forţei de muncă pentru absolvenţii recenţi cu vârste cuprinse între 20 şi 34 de ani în UE a fost de 83%, România se plasează cu mult sub media europeană: puțin peste 70% dintre absolvenți au reușit să se angajeze.

România are printre cele mai scăzute rate de ocupare a tinerilor absolvenți din Uniunea Europeană|Foto: pexels.com

Integrarea tinerilor pe piața muncii reprezintă o provocare majoră pentru România, arată datele publicate luni de oficiul european de statistică Eurostat.

Astfel, în România, rata de ocupare a absolvenților recenți este de doar 72,7%, valoare ce plasează țara la coada clasamentului european.

România are printre cele mai scăzute rate de ocupare a tinerilor absolvenți din Uniunea Europeană

În 2025, rata de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani care au absolvit recent învățământul secundar superior sau terțiar în UE a fost de 83,0%, în creștere față de 82,3% în 2024.

În ultimii 11 ani, această rată s-a îmbunătățit cu 7,5 puncte procentuale.

Rata de ocupare a forței de muncă pentru absolvenții recenți cu studii terțiare în 2025 a fost de 87,0%, cu aproape 10% mai mare decât cea a celor cu studii medii, la 77,2%.

Dintre țările UE, Malta a avut cea mai mare rată de ocupare a forței de muncă în rândul absolvenților recenți, de 91,0%, devansând Germania (90,6%) și Olanda (90,1%).

România are printre cele mai scăzute rate de ocupare a tinerilor absolvenți din Uniunea Europeană |Sursa: Eurostat

De cealaltă parte, Grecia (62,4%), Italia (71,8%) și România (72,7%) au avut cele mai mici rate de ocupare a forței de muncă.

Absolvenții cu studii superioare, avantajați în găsirea unui loc de muncă

Potrivit statisticii europene, nivelul studiilor reprezintă un criteriu esențial ce poate crește șansele de angajare.

În Uniunea Europeană, rata de ocupare pentru absolvenții cu studii superioare ajunge la 87%, spre deosebire de absolvenții de studii medii, unde procentul este de doar 77,2%, potrivit Eurostat.

Absolvenţii cu studii superioare au înregistrat rate mai mari de ocupare a forţei de muncă|Sursa: Eurostat

Mai multe state europene – Estonia, Malta, Ungaria, Irlanda, Germania, Polonia - au depășit pragul de 90% rată de ocupare în cazul absolvenților de învățământ superior.

Rata de ocupare a forței de muncă: diferențe între sexe

Rata de ocupare a forței de muncă în rândul absolvenților recenți a fost mai mare pentru bărbați (84,4%) decât pentru femei (81,5%)

Cehia a înregistrat cele mai mari rate de ocupare a forței de muncă în rândul bărbaților (92,4%), urmată de Olanda (92,1%) și Germania (92,0%). În schimb, Grecia (56,8%), Italia (73,3%) și România (74,9%) au înregistrat cele mai scăzute niveluri.

Pentru femei, Malta (90,5%), Germania (89,0%) și Austria (88,8%) au observat cele mai mari rate, în timp ce cele mai scăzute au fost constatate în Grecia (68,6%), Italia (70,2%) și România (70,3%).

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