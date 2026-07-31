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Redacţia
Cod deontologic
Politica de confidentialitate
Abonamente
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Setari Cookie
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Ştiri din Transilvania
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Anunțuri
Med&Farma
Național
Artă & Cultură
TIFF
Electric Castle
Anunțuri
CAS Cluj – Anunț sesiune de contractare
13:46
, Scris de: Advertorial
Ultimele Stiri
17:09
UNTOLD premiază performanța academică: 200 de studenți cu media 10 în sesiunea de vară vor primi abonamente General Access gratuite la UNTOLD ONE
17:01
Varga s-a ţinut de cuvânt: „E adevărat, au intrat banii la CFR!”
16:23
Se majorează tarifele pentru încărcarea mașinilor electrice în stațiile publice din Cluj-Napoca
15:55
Ursula von der Leyen cere expulzarea rapidă a migranților din Ceuta: „Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea noastră fără a respecta normele!”
15:46
CTP Cluj-Napoca S.A. anunță modificări de trasee ca urmare a restricționării circulației rutiere în zona Parcului Central, în perioada 31.07.2026 - 17.08.2026 ( ora 04:30 )
15:38
Tetarom SA – Anunț licitație publică
15:20
Noi reguli pentru obținerea permisului auto: criterii medicale updatate și prevederi stricte în cazul consumului de alcool ori substanțe psihotrope
15:18
Mircea Abrudean: „România riscă să piardă 800 de milioane de euro dacă PSD continuă să saboteze legea integrității!”
15:08
Avansează lucrările de asfaltare pe strada Merilor din satul Pata, comuna Apahida
14:22
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) anunță implementarea unui nou proiect european cu denumirea „5G Scalable Hubs for Accessible and Resilient Education (5G-SHARE)”
14:15
Un columbian a făcut salutul nazist la Auschwitz și a fost expulzat din Polonia. Interdicție de cinci ani în Spațiul Schengen!
13:46
CAS Cluj – Anunț sesiune de contractare
13:45
Europarlamentarul Daniel Buda cere Comisiei Europene măsuri concrete pentru reducerea numărului de urși: „Fermierii au nevoie de protecție. Satele nu trebuie să ajungă rezervații pentru urși”
13:40
Primăria Cluj-Napoca extinde colaborarea cu Banca pentru Alimente pentru cei care au nevoie de mâncare. Emil Boc: „Nimeni nu merge flămând la culcare”.