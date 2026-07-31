Un columbian a făcut salutul nazist la Auschwitz și a fost expulzat din Polonia. Interdicție de cinci ani în Spațiul Schengen!

Un cetățean columbian în vârstă de 34 de ani a fost expulzat din Polonia și a primit interdicție de intrare în toate statele din Spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, după ce a făcut salutul nazist în timpul unei vizite la fostul lagăr de concentrare Auschwitz-Birkenau.

Un bărbat de 34 de ani, cetățean columbian, a fost expulzat din Polonia și a primit interdicție de a intra în Spațiul Schengen pentru următorii cinci ani, după ce a făcut salutul nazist în timpul unei vizite la fostul lagăr de concentrare Auschwitz-Birkenau. | Foto: Imagine generată cu ajutorul AI

Un bărbat de 34 de ani, cetățean columbian, a fost expulzat din Polonia și a primit interdicție de a intra în Spațiul Schengen pentru următorii cinci ani, după ce a făcut salutul nazist în timpul unei vizite la fostul lagăr de concentrare Auschwitz-Birkenau.

Autoritățile poloneze au apreciat gestul drept o promovare publică a nazismului și o profanare a unui loc dedicat victimelor Holocaustului, deschizând imediat o anchetă, conform ziare.com.

Salut nazist într-unul dintre cele mai importante memoriale ale Holocaustului

Potrivit autorităților poloneze, bărbatul, care locuia și lucra în Polonia, a vizitat muzeul Auschwitz-Birkenau la mijlocul lunii iulie. În timpul vizitei, acesta a făcut salutul nazist și a cerut unei persoane care îl însoțea să îl fotografieze în acea ipostază.

Gestul a fost considerat o încălcare gravă a legii, având în vedere semnificația istorică a locului, unde aproximativ 1,1 milioane de oameni, majoritatea evrei, au fost uciși în timpul Holocaustului.

Reținut și expulzat din Polonia

Poliția l-a reținut pe 29 iulie, acuzându-l de promovarea publică a nazismului și de profanarea unui spațiu memorial dedicat victimelor Holocaustului. Ulterior, acesta a fost predat Poliției de Frontieră, care a dispus expulzarea sa din Polonia și interzicerea accesului în întreaga zonă Schengen pentru următorii cinci ani.

Amendă și anchetă penală

Pe lângă măsura expulzării, bărbatul a fost amendat cu 2.000 de zloți, echivalentul a aproximativ 460 de euro. Anchetatorii au folosit drept probă inclusiv telefonul mobil cu care au fost realizate fotografiile.

În Polonia, promovarea ideologiilor naziste, fasciste, comuniste sau a altor regimuri totalitare este infracțiune și poate fi sancționată cu până la doi ani de închisoare, pe lângă amendă.

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