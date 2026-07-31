Europarlamentarul Daniel Buda cere Comisiei Europene măsuri concrete pentru reducerea numărului de urși: „Fermierii au nevoie de protecție. Satele nu trebuie să ajungă rezervații pentru urși”

Europarlamentarul Daniel Buda (PNL) solicită măsuri adaptate pentru protecția fermierilor și comunităților în urma creșterii necontrolate a numărului de urși: „Comisia Europeană trebuie să ofere soluții proprii statelor care se confruntă cu asemenea probleme”, spune vicepreședintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului European.

Europarlamentarul Daniel Buda cere Comisiei Europene măsuri concrete pentru reducerea numărului de urși: „Fermierii au nevoie de protecție. Satele nu trebuie să ajungă rezervații pentru urși”| Foto: Daniel Buda

„Vedem protestele fermierilor din aceste zile, iar printre revendicările lor se află, pe bună dreptate, și problema urșilor.

Să spunem lucrurilor pe nume: populația de urși a crescut necontrolat, iar singura soluție pentru reducerea numărului acestora este împușcarea. Viața și siguranța oamenilor trebuie să fie mai presus de orice”, a fost mesajul transmis de eurodeputatul Daniel Buda (PNL Cluj), la Strasbourg.

Europarlamentarul Daniel Buda cere Comisiei Europene măsuri concrete pentru reducerea numărului de urși: „Fermierii au nevoie de protecție. Satele nu trebuie să ajungă rezervații pentru urși”

Nu e prima dată când eurodeputatul clujean Daniel Buda intervine cu solicitări ferme în privința protecției fermierilor și necesitatea adoptării unor măsuri concrete, adaptate României, pentru soluționarea problemelor legate de creșterea necontrolată a populației de urși.

Luna trecută, vicepreședintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) a Parlamentului European, Daniel Buda, cerea executivului european o atenție sporită în problema legată de prezența urșilor în apropierea comunităților din România, avertizând că numărul incidentelor raportate în ultimii ani ridică serioase semne de întrebare privind siguranța populației.

În ultima sa intervenție în cadrul Parlamentului European, Daniel Buda a pledat pentru măsuri adaptate statelor care se confruntă cu acest tip de probleme: fermierii trebuie protejați, iar satele României, inclusiv din județul Cluj, nu pot deveni „rezervații pentru urși”, avertizează europarlamentarul PNL:

„Fermierii nu mai pot continua să își găsească animalele omorâte, culturile distruse și munca de o viață pusă în pericol. Oamenii au familii de întreținut, credite de plătit și ferme pe care încearcă să le țină în viață.

Știu că multe ONG-uri de mediu vor sări imediat să ne dea lecții. Le invit nu în mijlocul pădurii, ci la doar câțiva kilometri de Cluj, în Măgura, unde ursul ajunge să ia cina cu nea Ion, iar turiștii nu mai vin de frică.

Aceasta nu este normalitate și nici protecție responsabilă a naturii. Nu putem transforma satele României în rezervații pentru urși și nu putem obliga fermierii și comunitățile locale să trăiască permanent cu frică”, a declarat eurodeputatul Daniel Buda în intervenția sa.

Clujul se regăsește printre județele care se confruntă cu o prezență tot mai frecventă a urșilor în apropierea satelor și orașelor. În ultimii ani, numărul urșilor a crescut constant: de la 311 exemplare în 2022 la 383 în prezent.

În 2025, urșii au „vizitat” nu mai puțin de 33 de localități din județ. În 2026, din luna mai au fost zece alerte. Un urs a fost văzut chiar și lângă o stație de autobuz în comuna Apahida.

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