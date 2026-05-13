Economia României, în prag de recesiune: Economiștii UBB estimează o scădere a PIB-ului de 0,5%

România riscă să intre în recesiune în contextul crizelor globale dublate de instabilitatea politică internă. Economiștii UBB revizuiesc în scădere prognoza privind evoluția PIB-ului României de 0,5%.

Dacă în februarie 2026, economiștii Universității Babeș-Bolyai previzionau un avans economic de 0,8%, sub impactul crizelor suprapuse specialiștii au revizuit în scădere prognoza economică.

Pentru România situația se prezintă tot mai dificilă în contextul crizei guvernamentale declanșate de moțiunea de cenzură PSD-AUR care a dus la dărâmarea Guvernului.

La începutul anului, analiza realizată de economiștii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (UBB) în cadrul proiectului Romanian Economic Monitor, estima pentru 2026 o ușoară creștere economică de 0,8%, susținută în principal de o îmbunătățire graduală a indicatorilor macroeconomici în a doua parte a acestui an.

Scenariul avea în vedere diminuarea efectelor măsurilor de austeritate, continuarea consolidării fiscale, procesul de dezinflație și accelerarea utilizării fondurilor europene, după un debut economic mai slab în primul semestru.

Prima revizuire a prognozei a avut loc odată cu izbucnirea conflictului militar din Iran, când estimarea de creștere economică a fost redusă la 0,4%, pentru ca, la doar câteva săptămâni, aceasta să fie ajustată din nou, la 0,2%, potrivit datelor publicate de cercetătorii de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a Universității Babeș-Bolyai.

„Având în vedere contextul global și instabilitatea politică internă din România, noua noastră prognoză indică o scădere a PIB-ului de 0,5%, ceea ce ar corespunde unei recesiuni economice moderate pentru întregul an 2026”, semnalează Levente Szász, coordonatorul echipei RoEM-UBB FSEGA.

România se confruntă cu o accentuată instabilitate politică, în contextul crizei guvernamentale declanșate de demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, pe 5 mai 2026. Cu toate acestea, economiștii UBB consideră că există premise pentru o revenire graduală a economiei: o eventuală stabilizarea a scenei politice ar putea ajuta la relansarea creșterii economice, de aceea estimările pentru 2027 rămân pozitive și indică o creștere a PIB-ului României de 2,2%.

Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a urcat la 10,7%, în aprilie, în timp ce economia a scăzut cu 1,7% în primele luni ale lui 2026.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

