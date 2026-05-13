Frig, ploi și vânt la Cluj. Meteorologii anunță vreme instabilă și au emis o atenționare pentru județ.

Clujenii au parte miercuri de o zi rece și ploioasă, cu temperaturi care nu vor depăși 12 grade Celsius.

Județul Cluj se află și sub o atenționare moderată de vânt emisă de ANM.

Vremea rămâne instabilă la Cluj-Napoca, unde miercuri dimineața temperaturile au coborât până la aproximativ 8 grade Celsius, în timp ce ploile și vântul și-au făcut simțită prezența încă de la primele ore ale zilei.

Potrivit prognozei meteorologice, pe parcursul zilei cerul va rămâne predominant noros, iar ploile slabe vor continua în mai multe intervale orare. Temperatura maximă estimată pentru miercuri este de aproximativ 12 grade Celsius, în timp ce minima nopții poate ajunge la 3-4 grade Celsius.

Meteorologii anunță și intensificări ale vântului, care poate sufla cu viteze de aproximativ 23 km/h în municipiul Cluj-Napoca.

Clujul, sub atenționare moderată de vânt

ANM a emis o atenționare moderată de vânt pentru mai multe județe din țară, printre care și Cluj.

Avertizarea vizează județele Alba, Arad, Argeș, Bihor, București, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Sibiu, Teleorman, Timiș și Vâlcea.

Vremea se încălzește spre finalul săptămânii

După ziua rece și ploioasă de miercuri, vremea începe să se încălzească treptat în Cluj-Napoca. Joi sunt așteptate temperaturi de până la 17 grade Celsius și perioade însorite, iar vineri maximele ar putea ajunge la 19 grade Celsius.

Weekendul aduce temperaturi și mai ridicate, cu maxime estimate la aproximativ 22 de grade Celsius sâmbătă, însă meteorologii anunță din nou posibilitatea apariției ploilor.

