Armistițiul dintre SUA și Iran, în pragul colapsului. Trump respinge cererile Teheranului, iar tensiunile explodează în Orientul Mijlociu.

Armistițiul dintre Statele Unite și Iran pare tot mai fragil după ce Teheranul a respins propunerea americană de încetare a conflictului.

Speranțele pentru un acord de pace între Statele Unite și Iran s-au redus considerabil după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Teheranul a respins propunerea Washingtonului privind încetarea conflictului. | Foto: Martijn Beekman – nato.int

Speranțele pentru un acord de pace între Statele Unite și Iran s-au redus considerabil după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Teheranul a respins propunerea Washingtonului privind încetarea conflictului.

Donald Trump a calificat cererile Iranului drept „o înșiruire de inepții”, iar piețele petroliere reacționează deja la blocajul diplomatic, conform Agerpres.ro.

Speranțele pentru un acord de pace între Statele Unite și Iran s-au redus considerabil după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Teheranul a respins propunerea Washingtonului privind încetarea conflictului.

Potrivit Reuters, liderul american a declarat că armistițiul aflat în vigoare din 7 aprilie este „la cel mai jos nivel”, după ce Iranul a transmis o listă de condiții pe care Trump le-a descris drept „gunoi”.

„Aș spune că este la cel mai jos nivel în acest moment, după ce am citit această înșiruire de inepții pe care ne-au trimis-o. Nici măcar nu am terminat de citit”, le-a declarat Donald Trump jurnaliștilor.

Iranul cere oprirea conflictelor din regiune și ridicarea blocadei navale

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Iranul a condiționat continuarea armistițiului de mai multe cereri majore, printre care încetarea războiului pe toate fronturile din regiune, inclusiv în Liban, unde Israelul luptă împotriva grupării Hezbollah, susținută de Teheran.

De asemenea, autoritățile iraniene au cerut ridicarea blocadei navale impuse de SUA, recunoașterea suveranității asupra Strâmtorii Ormuz și plata unor despăgubiri pentru distrugerile provocate de război.

Washingtonul a propus ca ostilitățile să înceteze înainte de deschiderea negocierilor privind programul nuclear iranian, însă pozițiile celor două state par în continuare foarte îndepărtate.

Petrolul se scumpește, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne aproape blocată

Blocajul diplomatic dintre cele două state afectează deja piața mondială a petrolului. Contractele futures pentru petrolul Brent au depășit pragul de 104 dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din regiune și al traficului extrem de redus prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Înaintea izbucnirii războiului, aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate tranzitau această zonă strategică. Mai multe petroliere au traversat recent strâmtoarea cu transponderele oprite, pentru a evita eventuale atacuri iraniene.

În același timp, producția OPEC a scăzut din nou în luna aprilie, atingând cel mai redus nivel din ultimele două decenii.

CITEȘTE ȘI:

România devine una dintre cele zece ţări UE care participă la efortul de a sprijini comerţul cu Ucraina

SUA impun noi sancțiuni împotriva Iranului

Statele Unite au anunțat luni noi sancțiuni împotriva unor persoane și companii acuzate că ajută Iranul să exporte petrol către China.

Administrația americană susține că măsurile au rolul de a bloca finanțarea programelor militar și nuclear ale Teheranului și avertizează băncile internaționale asupra tentativelor de evitare a restricțiilor deja existente.

În paralel, Donald Trump urmează să ajungă miercuri la Beijing, unde problema iraniană este așteptată să figureze pe agenda discuțiilor cu liderul chinez Xi Jinping.

Americanii susțin tot mai puțin războiul

Conflictul începe să afecteze și scena politică internă din SUA. Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, doi din trei americani consideră că Donald Trump nu a explicat suficient motivele pentru care țara a intrat în război.

Nemulțumirile sunt alimentate și de creșterea prețurilor la combustibil, într-un moment sensibil pentru administrația republicană, cu mai puțin de șase luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: