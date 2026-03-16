Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Nu am învățat nimic din criza combustibilului din 2022. O să repetăm aceleași greșeli și în 2026”

Se repetă situația din 2022, când a început conflictul din Ucraina, mai țineți minte? S-a făcut 9 lei prețul la pompă, ba chiar a ajuns 13 lei prețul la o benzinărie și, în panică, toți au început să cumpere combustibil. Speculă.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

S-a dat pomană 50 de bani compensare de preț, bani aruncați degeaba, din banii românilor care plătesc taxe, impozite și contribuții.

Suntem în furtuna perfectă. Există, pe de o parte, ofertă mică de combustibil pentru că războiul a oprit producția și aprovizionarea și, pe de altă parte, cerere mare de combustibil, uitați-vă la cozile din benzinării și la furnicarul de mijloace de transport de pe drumuri.

Cel mai greșit lucru ar fi ca statul să intervină. Mai bine banii din taxe, impozite și contribuții să fie dați pentru orice altceva în loc să se intervină pe o piață în care funcționează legea cererii și ofertei. Și, în orice caz, nu trebuie luate măsuri într-o piață globală care încă este turbulentă.

Iată câteva posibile scenarii ca efect al propunerilor de măsuri care circulă în piață.

Plafonare de pret? Va genera speculă: cineva va cumpăra la prețul plafonat și va vinde la altcineva, mult mai scump, sigur va găsi clienți; Raționalizare? Va genera speculă plus posibila penurie, dacă scade artificial cererea scade și mai tare producția, așadar oferta în piață; Scădere de acciză? Statul va colecta mai puțini bani și va trebui să crească alte taxe, impozite și contribuții ca să rămână în ținta de deficit. Plus că, dacă prețul barilului la nivel internațional mai crește, o scădere de acciză poate să fie „înghițită” de noul preț, așadar zero impact. Și, da, va genera speculă; Scădere de TVA? Exact același efect ca în cazul scăderii accizei și, evident, speculă; Compensare de preț? Același efect ca în 2022, bani aruncați degeaba care vor adânci deficitul bugetar; Consum mai mic al populației? Asta însemnând să conducem mai puțin și mai încet, cum spunea șeful OMV. Spuneți asta românilor care merg cu mașina și doar până la colțul străzii.

Sar toți să arate că se preocupă, să arate că ajută poporul, să arate că ajută economia, să arate că se mai poate da o pomană. După care arată către Ministerul de Finanțe să găsească banii pentru pomană. Păi o să-i găsească, o să crească taxele, impozitele și contribuțiile.

Cauza crizei combustibilului din 2026 este aceeași ca și în 2022, războiul a blocat producția și lanțurile de aprovizionare în condițiile în care cererea globala a crescut vertiginos, de la 95 milioane de barili pe zi, în 2022, la aproape 110 milioane de barili pe zi, în 2025.

Acum patru ani era Rusia, anul ăsta sunt Țările Arabe.

Oferta mică și cerere mare. Mai mare decât în 2022.

Dacă statul decide să intervină, poate că o să cumpărăm combustibil mai ieftin acum dar o să ne coste foarte scump mai încolo - au să crească taxe, impozite și contribuții.

Sigur că, anul ăsta, statul are toate motivele să aplice una-două taxe windfall adevărate, nu mărunțiș ca în trecut. Să vedem dacă o va face.

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

