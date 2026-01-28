România încheie un acord vital pentru relansarea proiectului Tarnița-Lăpuşteşti. Hidrocentrala din Cluj, pe lista proiectelor de interes public major.

La finalul anului trecut, Hidroelectrica își anunța intenția pentru aprobarea unui parteneriat de tip Joint Venture (JVC) cu francezii de la EDF Power Solutions International pentru unul dintre cele mai importante obiective strategice în echilibrarea sistemului energetic național: Hidrocentrala Tarnița – Lăpuștești din județul Cluj.

Parteneriatul dintre cel mai mare producător de energie din România și gigantul energetic francez va însemna o societate mixtă deținută 50% – 50% de către Hidroelectrica și EDF, inițiativă ce va permite lansarea lucrărilor la hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești fără a mai fi necesar un nou studiu de fezabilitate, după ani întregi de întârzieri.

Marți, acționarii Hidroelectrica au adoptat înființarea unui join-venture cu gigantul energetic francez EdF pentru dezvoltarea hidrocentralei cu pompaj Tarnița-Lăpuștești.

„Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aprobă înființarea de către SPEEH Hidroelectrica SA împreună cu EDF power solutions International a unei societăți mixte/asociere în participație (Joint Venture Company – JVC) în cote egale de 50% – 50% fiecare”, se arată în decizia adoptată de producătorul de energie din România, potrivit Economica.net

Într-o primă etapă, compania de proiect va realiza o evaluare inițială a terenului și va elabora un studiu de prefezabilitate, fie intern, fie prin contractarea unui consultant extern. Bugetul acestei prime faze este de 400.000 de euro, suporat în cote egale de Hidroelectrica și EdF Power Solutions.

Schemă de sprijin pentru proiectul centralei hidroelectrice din Cluj

După cum arată Hidroelectrica, francezii de la EDF au solicitat adoptarea unei scheme de venituri de sprijin aferente dezvoltării proiectului din județul Cluj, notează sursa citată. O eventuală decizie finală de investiție va fi luată după obținerea avizului de scuritate pentru aceste investiții.

Costuri de peste 1 miliard de euro

Proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti este situat la 30 de kilometri de Cluj -Napoca, pe Someş. A fost gândit iniţial în 1979, şi presupune o hidrocentrală de 1.000 MW cu pompe.

Construcția centralei a fost estimată inițial la 1 miliard de euro, însă costurile pot depăși această sumă.

În prezent, România are o putere instalată în baterii de stocare a energiei de 494 MW (913 MWh), după instalarea celei mai mari baterii, în județul Cluj. Separat, Hidroelectrica mai are în portofoliu, pe Olt, cinci hidrocentrale care pot funcționa în sistem reversibil, turbină-pompă, care au o capacitate totală de 200 MW.

Hidroelectrica este deținută în proporție de 80,06% de statul român, prin Ministerul Energiei.

Investiția de la Tarnița, în discuția dintre Nicușor Dan și Macron

Colaborare cu compania franceză a fost subiect de discuțiie în cadrul întâlnirii președintelui Nicușor Dan cu liderul francez Emmanuel Macron la Palatul Élysée, din decembrie anul trecut.

„Am vorbit de chestiuni concrete, cum e investiția de la Tarnița, pe care o companie franceză vrea să o facă în zona de energie”, declara Nicușor Dan, la Paris, în decembrie 2025.

Construcția centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj Tarnița – Lăpuștești, din județul Cluj, un proiect care datează încă de pe vremea lui Ceaușescu a fost relansat în spațiul public în 2023 de Sebastian Burduja, la preluarea mandatului de ministru al Energiei.

Ministerul Energiei a încheiat un memorandum cu compania japoneză Itochu, în noiembrie 2024, pentru dezvoltarea hidrocentralei de la Tarnița-Lăpuștești. Anterior, comisia de evaluare a Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) a respins două oferte pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar proiectului.

