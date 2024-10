O asociere de firme franco-japoneză, interesată de proiectarea și construcția hidrocentralei de la Tarnița-Lăpuștești. Proiectul de 1 miliard de euro al hidrocentralei, fără studiu de fezabilitate.

Proiectul hidrocentralei de la Tarnița-Lăpuștești ar putea fi realizat de o asociere franco-japoneză. După o licitație eșuată, procedura pentru realizarea studiului de fezabilitate a fost reluată.

Proiectul hidrocentralei de la Tarnița-Lăpuștești ar putea fi realizat de o asociere franco-japoneză|Foto: Lacul Tarnita, barajul Tarnita, zbor deasupra lacului, 2021 george tatulea youtube.com

Proiectul hidrocentralei Tarnița- Lăpuşteşti, inițiat la mijlocul anilor '70, a fost scos de la naftalină la mijlocul anului 2023.

Studiul de fezabilitate al hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești a fost din nou scos la licitație, în ianuarie 2024, după ce nu au fost înregistrate oferte în cadrul primei licitații.

Acum, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunță interesul manifestat de o asociere de firme pentru relizarea proiectului și construcției hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești.

„Planul B” pentru proiectul de un miliard de euro al hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești

În noiembrie 2023, ministrul Energiei Sebastian Burduja a anunțat că două dintre cele mai mari companii din domeniu din lume, EDF din Franţa şi Itochu din Japonia, şi-au manifestat interesul faţă de proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti.

Marți, Burduja a anunțat deschiderea „Planului B” pentru proiectul-mamut al hidrocentalei de la Tarnița.

„Punem în aplicare planul B, pentru că întotdeauna avem un plan de rezervă. Am continuat chiar zilele acestea discuţiile cu partenerii strategici din Japonia şi Franţa, consorţiul format din Itochu-EDF, doi giganţi energetici la nivel mondial. EDF este cea mai importantă companie de utilităţi din Europa, care produce peste 16% din energia electrică din Uniunea Europeană. EDF este cel mai mare operator de active nucleare din lume, cu aproximativ 180.000 de angajaţi. Itochu, gigantul japonez, are venituri totale de aproape 90 miliarde USD, adică 28% din PIB-ul României. Cele două mari companii sunt interesate de proiect (Tarniţa Lăpuşteşti, n.r.) şi dispuse să realizeze pe banii lor SF-ul, iar apoi să ducă până la capăt proiectarea şi execuţia centralei. Un proiect de mare anvergură are nevoie de parteneri serioşi, stabili, de încredere şi care au dovedit că ştiu şi pot să implementeze proiecte mari. Aşa cum este Tarniţa-Lăpuşteşti pentru ţara noastră”, a scris ministrul, marţi seara, pe pagina sa de Facebook.

Un proiect bombastic ce nu are nici măcar studiu de fezabilitate

Proiectul hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești nu a înregistrat niciun progres de un an de zile.

Sebastian Burduja susține că la începutul mandatului său de ministru a mandatat conducerea SAPE (Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie) să demareze licitația pentru studiul de fezabilitate (SF) pentru proiectul anunțat cu ani în urmă, dar recunoaște că, după un an, încă nu s-a atribuit Studiul de Fezabilitate. „SAPE este societatea statului român care administrează participațiile în energie și căreia i-am acordat toată încrederea și sprijinul meu în a duce la bun sfârșit prima etapa a proiectului, respectiv atribuirea SF-lui. După un an de zile constat că nu s-a înregistrat niciun progres și că suntem în același punct, SAPE nereușind să închidă licitația pentru atribuirea SF-ului”, spune Burduja, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta susține însă că proiectul merge înainte.

Ofertele pentru realizarea studiului de fezabilitate, în analiză

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE) susține că ofertele depuse în cadrul celei de-a doua licitații pentru Studiul de fezabilitate necesar pentru proiectul hidrocentralei de la Tarnița se află în perioada de evaluare.

„Până la finalizarea acestei analize nu se poate publica pe SICAP raportul procedurii, care este întocmit de către comisia de evaluare. SAPE respectă întocmai întreaga legislaţie în vigoare. SAPE susţine cu tărie proiectul hidroenergetic Tarniţa – Lăpuşteşti, considerându-l o necesitate şi o oportunitate strategică pentru dezvoltarea sectorului energetic românesc, precum şi pentru companie. Acest proiect are potenţialul de a contribui semnificativ la securitatea energetică atât a ţării, cât şi a întregii regiuni, precum şi la sustenabilitatea resurselor noastre. Imediat ce comisia de evaluare va finaliza analiza, vom comunica oficial rezultatul şi decizia finală”, se arată în informarea publicată de Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie.

În vara acestui an, SAPE a anunţat că două companii au depus oferte în cadrul procedurii de licitaţie pentru realizarea „Studiului de Fezabilitate şi Documentaţiei tehnico-economică aferente obiectivului de investiţii Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarniţa – Lăpuşteşti”.

Costul studiului de fezabilitate era estimat la 3,5 milioane de euro, cu o durată de realizare de 12 luni.

Prima procedură de licitaţie pentru realizarea studiului de fezabilitate a hidrocentralei Tarniţa, pentru care şi-au manifestat, iniţial, interesul 16 ofertanţi, a fost anulată automat, la sfârşitul anului trecut, în condițiile în care la data limită de depunere a ofertelor, nici unul din ofertanții înscriși nu a criptat oferta financiară/sau nu a răspuns la toți factorii de evaluare electronici.

Proiectul hidrocentralei Tarniţa-Lăpuşteşti din judeţul Cluj, considerat esenţial pentru sistemul energetic al ţării, bate pasul pe loc de 50 de ani. Primele schiţe ale hidrocentralei au fost făcute la mijlocul anilor '70.

