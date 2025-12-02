Negocieri pentru proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti: Asocierea EdF-Itochu, interesată de construcţia şi operarea hidrocentralei din județul Cluj

Asocierea franco-japoneză Edf – Itochu negociază cu Guvernul României realizarea și operarea hdrocentralei de 1.000 MW din județul Cluj.

Ministerul Energiei a încheiat un memorandum cu compania japoneză Itochu, în noiembrie anul trecut, pentru dezvoltarea hidrocentralei de la Tarnița-Lăpuștești.

Acum, giganții energetici globali francez și japonez EdF și Itochu discută cu Guvernul României despre implicarea lor în proiectul hidrocentralei cu pompaj Tarnița-Lăpuștești, la care ar urma să participe și Hidroelectrica, notează Economica.net

De altfel, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) realizează deja un studiu privind modalitățile de finanțare ale proiectului din județul Cluj.

La finalul lunii trecute, secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi anunța, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook, vizita reprezentanților EdF France pentru discuții constructive despre interesele comune ale României și Franței, precum și despre noi perspective de dezvoltare și de colaborare în domeniul energetic.

„EdF are în plan un proiect major de investiții în parteneriat cu Hidroelectrica, dedicat stocării energiei, proiect ce va contribui semnificativ la stabilizarea pieței energetice și la echilibrarea sistemului energetic național”, nota secretarul de stat Cristian Bușoi în mesajul citat.

Conform Economica.net, discuțiile au vizat hidrocentrala cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești, un proiect al României care datează din perioada comunistă.

Ministerul Energiei a încheiat un memorandum cu compania japoneză Itochu, în noiembrie 2024, pentru dezvoltarea hidrocentralei de la Tarnița-Lăpuștești. Anterior, comisia de evaluare a Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) a respins două oferte pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar proiectului.

„Nu este un proiect mai important pentru reechilibrarea sistemului energetic național decât hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești din județul Cluj care înseamnă o putere instalată între 500 și 1000 de MW. Lacul există, am vizitat barajul de peste 100 de m, care are 50 de ani și este ca în prima zi. Am repus proiectul și l-am inclus în toate strategiile noastre și am încercat să atribuim studiul de fezabilitate. Ultimul studiu este vechi de 10 ani și nu poate fi folosit. Dacă a fost considerat rentabil în urmă cu 10 ani, cu siguranță este mult mai rentabil şi acum”, declara în noiembrie anul trecut fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, în cadrul vizitei făcute la Consiliului Județean Cluj.

Acord cu BERD pentru analiza surselor de finanțare

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a semnat un acord cu Guvernul pentru elaborarea unui studiu referitor la finanțarea stocării energiei la capacitate mare în România.

Contractorul care va elabora studiul a fost deja selectat, iar unul dintre scopuri ar fi identificarea de soluții pentru hidrocentrala cu acumulare prin pompaj de la Tarnița, adaugă sursa citată.

Practic, ca urmare a înțelegerii semnate cu japonezii de la Itochu, Ministerul Energiei a preluat de la SAPE coordonarea proiectului pentru realizarea hidrocentralei de la Tarnița-Lăpuștești, iar EdF-Itochu s-au angajat să facă un nou studiu de fezabilitate, după ce licitația organizată de Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE) s-a soldat cu un eșec repetat.

În plus, Hidroelectrica s-ar putea implica în realizarea proiectului, urmând să fie semnat un memorandum între asocierea franco-niponă și compania controlată de statul român.

Proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti este situat la 30 de kilometri de Cluj -Napoca, pe Someş. A fost gândit iniţial în 1979, şi presupune o hidrocentrală de 1.000 MW cu pompe. Valoarea proiectului este estimată la peste 1 miliard de euro.

