Sebastian Burduja, ministrul Energiei, despre hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești: „Este importantă pentru reechilibrarea sistemului energetic naţional. Studiul de fezabilitate începe în 6 luni”.

Hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești, un proiect important pentru reechilibrarea sistemului energetic naţional, a declarat Sebastian Burduja, ministrul Energiei.

de la stânga la dreapta - Sebastian Burduja, ministrul Energiei şi Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a declarat sâmbătă, 9 noiembrie, într-o vizită la Cluj, că dezvoltarea hidrocentralei de la Tarnița-Lăpuștești este un proiect important pentru reechilibrarea sistemului energetic naţional.

„Când am preluat mandatul, proiectul era într-un sertar încuiat cu cheia și nu mi s-a părut normal. Am avut discuţii cu oamenii care se pricep la sectorul energetic şi au spus că hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești este cea mai importantă pentru reechilibrarea sistemului energetic naţional. Nu este un proiect mai important pentru reechilibrarea sistemului energetic național decât hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești din județul Cluj care înseamnă o putere instalată între 500 și 1000 de MW. Lacul există, am vizitat barajul de peste 100 de m, care are 50 de ani și este ca în prima zi. Am repus proiectul și l-am inclus în toate strategiile noastre și am încercat să atribuim studiul de fezabilitate. Ultimul studiu este vechi de 10 ani și nu poate fi folosit. Dacă a fost considerat rentabil în urmă cu 10 ani, cu siguranță este mult mai rentabil şi acum”, a declarat Sebastian Burduja.

Parteneriat cu firme internaţional pentru dezvoltarea Tarnița-Lăpuștești

Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a precizat că statul român nu mai are companii care să ştie să dezvolte proiecte precum hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești. El a precizat că se vor face parteneriate cu firme internaţionale.

„Problema este că nu avem companii care să facă acest proiect. Statul român nu mai are companii care să știe să facă astfel de proiecte, astfel că trebuie să facem parteneriat cu firme internaționale serioase, să învățăm de la ei și să reluăm această industrie. În zona de proiectare, SAPE, o companie a Ministerului Energiei, care a primit mandat să înainteze cu proiectul a scos de două ori la licitație. O să văd exact dacă din culpa lor sau nu, voi trimite Corpul de control. Cert este că nu au reușit să atribuie contractul, nu au fost decât două oferte la licitație și ambele au fost declarate neconforme. Lumea fuge de acest proiect, că e complex, greu, scump. Unii au spus că mai bine să nu facem nimic. S-au arătat interesați japonezii de la firma Itochu, cu care am semnat un memorandum. Sunt interesaţi şi francezii de la EDF, dar și americanii, și voi avea o discuție pe această temă cu secretarul pe Energie al SUA. Ei vin cu finanțări și noi le putem garanta o predictibilitate, garantăm pentru un număr de ani prețul energiei electrice și al serviciului de echilibrare, pentru ca investiția să aibă un grad de siguranță pentru acel investitor”, a precizat Sebastian Burduja.

Studiul de fezabilitate începe în 6 luni

Sebastian Burduja, întrebat fiind când ar putea începe dezvoltarea hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești, a precizat că studiul de fezabilitate ar trebui să înceapă în 6 luni.

„Văd acest proiect prin parteneriat public-privat. Demarăm studiul de fezabilitate în 6 luni, realizarea acestuia durează un an și jumătate, după care urmează execuția”, a mai declarat Sebastian Burduja.

Memorandul de înțelegere cu japonezii de la Itochu pentru hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești

Ministerul Energiei din România şi compania japoneză Itochu Corporation au semnat, luni, 4 noiembrie, un Memorandum de Înţelegere pentru dezvoltarea hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti. Proiectul, considerat de importanţă strategică pentru echilibrarea sistemului energetic naţional, este estimat la 1 miliard de euro.

Practic, ca urmare a înțelegerii semnate cu japonezii de la Itochu, Ministerul Energiei a preluat de la SAPE coordonarea proiectului pentru realizarea hidrocentralei de la Tarnița-Lăpuștești.

