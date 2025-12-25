Proiect de pe vremea lui Ceaușescu. Hidrocentrala Tarnița prinde viață după decenii de blocaje!

Statul român accelerează proiectul Tarnița-Lăpuștești după ani de blocaje. Hidroelectrica vrea să se asocieze cu gigantul francez EDF pentru hidrolecentrala de la Tarnița.

Hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești, proiect evaluat la 1 miliard de euro, ar deveni cea mai mare „baterie naturală” a României | Foto: Youtube: Hai să socializăm

Proiectul centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița-Lăpuștești, considerat unul dintre cele mai importante obiective strategice pentru echilibrarea sistemului energetic național, este relansat de Hidroelectrica.

Compania a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 27 ianuarie 2026, având pe ordinea de zi aprobarea unui parteneriat de tip Joint Venture (JVC) cu francezii de la EDF Power Solutions International.

Conform unei informări transmise Bursei de Valori București, parteneriatul dintre cel mai mare producător de energie din România și gigantul energetic francez va însemna o societate mixtă deținută 50% – 50% de către Hidroelectrica și EDF.

În vara acestui an, senatul României a adoptat o propunere legislativă menită să deblocheze proiectele de investiții în energie regenerabilă blocate în birocrație. Proiectul propune lansarea lucrărilor la hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești fără a mai fi necesar un nou studiu de fezabilitate, după ani întregi de întârzieri.

Potrivit amendamentelor propuse, centrala hidroenergetică Tarnița-Lăpuștești a fost inclusă în lista proiectelor de interes public major, ceea ce permite demararea lucrărilor fără un nou studiu de fezabilitate, după ani întregi de blocaje.

Hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești, proiect evaluat la 1 miliard de euro, ar deveni cea mai mare „baterie naturală” a României, cu o putere instalată de 1.000 MW. Senatorii au argumentat că, după șase studii de fezabilitate eșuate, este momentul ca statul să treacă la acțiune și să nu mai piardă timp și bani cu proceduri inutile.

Hidroelectrica este deținută în proporție de 80,06% de statul român, prin Ministerul Energiei.

Discuții despre investiția de la Tarnița între Nicușor Dan și Macron

Potentiala colaborare cu compania franceză a fost recent subiect de discuțiie în cadrul întâlnirii președintelui Nicușor Dan cu liderul francez Emmanuel Macron la Palatul Élysée, din 9 decembrie, amintește Mediafax.

„Am vorbit de chestiuni concrete, cum e investiția de la Tarnița, pe care o companie franceză vrea să o facă în zona de energie,” a declarat Nicușor Dan, la Paris.

Construcția centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj Tarnița – Lăpuștești, din județul Cluj, un proiect care datează încă de pe vremea lui Ceaușescu a fost relansat în spațiul public acum doi ani de Sebastian Burduja, la preluarea mandatului de ministru al Energiei.

La scurt timp de la preluarea mandatului de ministru al Energiei, Sebastian Burduja anunțat, în 28 iulie 2023, că reia acest proiect, o „baterie naturală”, invitând operatorii interesați să transmită, până pe 8 august 2023, o ofertă neangajantă estimativă, cât mai detaliată și în concordanță cu cerințele atașate la anunț.

Pentru realizarea Studiului de Fezabilitate se preconiza un cost cuprins între 3,2 – 3,5 milioane de euro, fără a include TVA, variația fiind datorată diferențelor în abordări, profunzimii analizelor și caracteristicilor specifice ale fiecărei oferte, conform documentelor oficiale.

Procedura a eșuat, de două ori, și în mandatul lui Sebastian Burduja, la fel ca cele derulate în anii anteriori pentru a atrage investitori, dar acestea au fost sistate de stat.

În octombrie 2024, Sebastian Burduja, dezamăgit de modul în care SAPE a derulat licitația pentru Hidrocentrala de la Tarnița – Lăpuștești, a anunțat un „plan B”.

La acel moment, Burduja anunța continuarea discuțiilor cu partenerii strategici din Japonia și Franța, consorțiul format din Itochu-EDF, doi giganți energetici la nivel mondial.

Potrivit fostului ministrul, EDF este cea mai importantă companie de utilități din Europa, care produce peste 16% din energia electrică din Uniunea Europeană. EDF este cel mai mare operator de active nucleare din lume, cu aproximativ 180.000 de angajați, iar Itochu, gigantul japonez, are venituri totale de aproape 90 de miliarde de dolari.

În urmă cu mai bine de un an, Ministerul Energiei semna un memorandum de înţelegere cu compania japoneză ITOCHU pentru dezvoltarea hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: