Comisia Europeană a suspendat, marți, procedura de deficit excesiv pentru România și alte state europene. Astfel, temporar, România nu mai riscă pierderea de fonduri europene din cauza deficitului.

Comisia Europeană suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv în cazul României|Foto: Depositphotos.com

Comisia Europeană apreciază pozitiv măsurile fiscale adoptate de România și anunță că nu va propune, în acest moment, suspendarea fondurilor europene.

Guvernul estimează un deficit bugetar de 8,4% din PIB pentru sfârșitul anului 2025, în urma discuțiilor cu Comisia Europeană. Însă, în urma măsurile fiscale implementate, CE a suspendat, temporar, procedura de deficit bugetar excesiv în cazul României.

Comisia Europeană suspendă temporar procedura de deficit excesiv pentru România

Comisia Europeană a adoptat marți pachetul de toamnă al semestrului european și a anunțat că procedura privind deficitul excesiv este suspendată temporar în cazul a nouă state membre, respectiv România, Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia și Slovacia, se arată într-o informare a Executivului comunitar, citată de Agerpres.ro

Concret, aceasta înseamnă că nu vor fi luate noi măsuri procedurale în acest stadiu, dar procedura rămâne deschisă (de exemplu, dacă deficitul nu este în mod durabil adus sub 3% din PIB) și se mențin obligațiile pentru statele membre din recomandarea Comisiei.

În vara anului viitor Comisia Europeană va reanaliza situația, având la dispoziție datele pentru 2025.

Dezechilibrele economice din România, reanalizate în 2026

Raportul privind mecanismul de alertă (RMA) din 2025 prevede pregătirea unor analize aprofundate pentru șapte state membre deja identificate anterior ca având dezechilibre: Grecia, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Slovacia și Suedia, cât și pentru România, care a fost evaluată ca având dezechilibre excesive în 2025, a informat Comisia Europeană.

Analizele se vor desfășura în primul semestru din 2026, iar deciziile Executivului comunitar privind dezechilibrele vor fi prezentate în cadrul pachetul de primăvară al semestrului european.

Raportul privind mecanismul de alertă (RMA) servește drept instrument de identificare a potențialelor dezechilibre macroeconomice care ar putea avea un impact asupra economiei statelor membre sau a UE în ansamblu.

Recent, Comisia Europeană a redus la 0,7%, de la 1,4% în primăvară, estimările privind creșterea economiei românești în acest an, și a avertizat că deficitul guvernamental va rămâne la un nivel ridicat, de 8,4% din PIB în 2025 și 6,2% din PIB în 2026.

Și Fondul Monetar Internațional a solicitat României reforme structurale ambițioase pentru a sprijini creșterea economică, a restabili sustenabilitatea fiscală și a proteja stabilitatea financiară. FMI estimează o creștere modestă a PIB-ului de doar 1% în 2025 și 1,4% în 2026.

Foto: Depositphotos.com

