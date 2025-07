Localurile și hotelurile din Cluj, lovite de noile taxe de la 1 august. „Ne vom strădui să supraviețuim” / „Restaurantele încep să închidă”.

Creșterile de taxe care intră in vigoare de la 1 august vor afecta multe domenii, în special industria HoReCa din Cluj, care se va confrunta cu mai multe dificultăți, odată cu scumpirile în lanț care vor veni luna viitoare.

Indrustria HoReCa din Cluj va fi afectată de creșterea TVA din 1 august | Foto: monitorulcj.ro

De la 1 august, scumpirile apar peste tot, deoarece vom avea TVA mărit de la 19% la 21% (cota standard), iar pentru HoReCa, noua cotă va fi de 11%, în creștere de la 9%.

De la 1 august 2025 ne așteaptă un val de scumpiri, deoarece taxa pe valoare adăugată (TVA) va crește pentru mai multe categorii de produse și servicii, iar accizele vor urca cu 10% la combustibili și băuturi alcoolice.

Pentru a înțelege mai bine ce se se va întâmpla în industria HoReCa din Cluj, monitorulcj.ro a stat de vorbă cu Roxana Ghiran, reprezentantul Asociației Hotelierilor din Cluj și manager Grand Hotel Napoca.

Roxana Ghiran, proprietară de hotel în Cluj-Napoca: „Foarte mulți o să aibă probleme mari”

Ea spune că evenimentele mai puține și turismul în scădere reprezintă principale probleme la Cluj-Napoca.

„Orice creștere de taxe afectează turismul. Am înțeles că va fi doar prima etapă. Am înțeles că dacă TVA-ul crește la 19% sau 21% (în industria ospitalității - n. red.) cum era gândită inițial noua reformă, foarte mulți hotelieri cred că o să aibă probleme mari. Sunt îngrijorați toți colegii cu care am vorbit”, a declarat Roxana Ghiran, pentru monitorulcj.ro.

Ghiran a subliniat că, anul acesta, chiar și înainte de creșterea TVA, turismul a fost mult mai scăzut față de 2024.

Restaurantele din Cluj încep să închidă

„Nu știu dacă a fost din cauza unei idei de crize. Turismul, HoReCa în general a scăzut în jur de 20-30% față de anul trecut. Acum și cu aceste creșteri de TVA, eu cred că pentru foarte multe afaceri s-ar putea să fie o lovitură decisivă. Deja sunt restaurante în Cluj care închid, nu doresc să anunț care”, ne-a mai spus Roxana Ghiran.

Ea ne-a mai relatat și faptul că gestionarea unei afaceri în HoReCa a devenit tot mai dificilă, iar mulți proprietari aleg să își vândă businessul.

„Probabil mulți își scot afacerile la vânzare din cauza schimbărilor care tot apar în ultima perioadă. Devin tot mai grele aceste meserii. Nu găsești personal cu care să lucrezi în România, parcă nu mai vrea nimeni să muncească de la pandemie (de COVID-19 - n. red.) încoace. Schimbările îngreunează foarte mult situația”, a spus Roxana Ghiran.

Aceasta a precizat că, în ceea ce privește hotelul pe care îl administrează, tarifele nu vor crește, odată cu mărirea TVA.

„Viitorul e îngrijorător”

„Scumpirile la electricitate, accizele la combustibili afectează direct acest domeniu. Mulți se folosesc de această scuză (creșterea TVA-ului - n. red.) pentru a crește prețurile. Viitorul e destul se sumbru și îngrijorător. Ne vom strădui să supraviețuim”, este de părere Ghiran.

Antreprenoarea crede că scăderea consumului va fi un efect al creșterii de taxe.

Mai puțini clienți după creșterea TVA-ului

„Automat va scădea consumul. Oamenii devin mai prudenți. E mare și inflația. Creșterea TVA este capac pentru ce se întâmplă”, a conchis Roxana Ghiran.

Raimonda Boian, purtător de cuvânt a Organizației Patronale a Industriei Ospitalității din Cluj-Napoca, precizează că prețurile vor crește în industria ospitalității, însă nu a oferit o cifră estimativă pentru scumpiri.

„Creșterea TVA va afecta clar industruia HoReCa din Cluj-Napoca. Vom avea o reașezare de prețuri. Fiecare operator își va face planul în așa fel încât să se adapteze. În principiu, consumul va scădea. Întotdeauna când se întâmplă astfel de modificări de taxe există un recul, după care lucrurile se asează. Vom vedea ce se va întâmpla după ce vom începe să implementăm noile taxe”, a spus Raimonda Boian.

Industria HoReCa din Cluj-Napoca așteaptă sprijin

Ea speră ca industria HoReCa din Cluj-Napoca va primi un spijin din partea administrației locale pentru ca șocul creșterii taxelor să fie atenuat.

Larisa Suciu, manager la restaurantul Nobori din Cluj-Napoca, susține că localul cu specific asiatic va încerca să treacă peste aceste măriri de taxe printr-o bună organizare.

„Planul nostru este să menținem aceleași prețuri și după 1 august. Știm că va fi o perioada provocatoare pentru toată lumea. Nu ne asteptăm la o scădere mare a numărului de clienți, dar asta nu înseamna că nu se fac eforturi de ambele părți. Credem că toamna va așeza mai clar multe lucruri în planurile de business”, a declarat Larisa Suciu, pentru monitorulcj.ro.

O scumpire certă a fost anunțată la Cluj. Odată cu creșterea TVA, biletele și abonamentele pentru festivaluri vor costa mai mult de la 1 august.

„Începând cu 1 august, TVA-ul pentru evenimentele culturale crește de la 9% la 21%. Asta înseamnă un singur lucru. Prețul biletelor UNTOLD X va crește”, au transmis reprezentații festivalului, pe Instagram.

