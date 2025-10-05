Coaliția ia în calcul reforma ajutoarelor sociale. Primar: „Unii sunt apți, dar nu vor să muncească”.

Statul cheltuie anual miliarde de lei pentru acoperirea cheltuielilor cu ajutoarele sociale. Coaliția de guvernare pregătește o reformă în acest sens, măsură ce va susține stimularea muncii și va aduce mai multe economii la buget.

Coaliția pregătește reforma ajutoarelor sociale|Foto: Depositphotos.com

Cheltuielile statului cu tot ce înseamnă compensări și ajutoare sociale sunt estimate la peste 127 miliarde de lei în 2025, atât la nivel central, cât și la nivel local. Doar cheltuielile cu ajutoarele sociale se ridică la 4,7 miliarde de lei pe tot anul, potrivit Digi24.ro

„Este o situație foarte proastă. Trebuie să se facă analize foarte serioase pentru că, din păcate, o parte dintre ei, nu spun majoritatea, sunt apți de muncă, dar nu doresc să muncească”, a declarat primarul Buzăului, Constantin Toma, potrivit sursei citate.

La finalul lunii septembrie, Ilie Bolojan a prezentat principalele prevederi din pachetul trei de măsuri pe care Guvernul îl pregătește:

*reducerea aparatului din instituțiile centrale și serviciile deconcentrate,

*interdicția cumulului pensiei cu salariul,

*eliminarea pensionării anticipate

*reducerea perioadei de șomaj.

Astfel, perioada de șomaj ar putea fi redusă la 6 luni.

„Șase luni. Banii respectivi, banii care se economisesc, trebuie folosiți pentru ca oamenii care se reangajează să fie susținuți să rămână angajați”, a declarat Ilie Bolojan.

La nivel guvernamental, bugetul asigurărilor pentru șomaj însumează 2,6 miliarde de lei. România are circa 30.000 de șomeri și 7.000 de absolvenți.

Mai multe locuri de muncă, mai puțini asistați social

„Ar trebui să încercăm să creăm cât mai multe locuri de muncă în fiecare municipiu reședință de județ și, bineînțeles, găsită o soluție prin care aceste scutiri din partea medicilor că sunt apți sau nu sunt apți de muncă să fie verificate mai în detaliu, pentru că la fel ca și cu concediile medicale, de multe ori pot fi emise aceste concedii medicale fără a fi susținute în realitate de către starea de sănătate a celor care beneficiază de ele”, a declarat Florin Birta, primarul municipiului Oradea.

În ce privește adoptarea celui de-al treilea pachet de măsuri fiscale, premierul Ilie Bolojan a anunțat că va fi adoptat până la finalul acestei luni, după ce vor fi puse la punct în Coaliție toate aspectele ce țin de reforma administrației publice.

Foto: Depositphotos.com

