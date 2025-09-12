FMI a revizuit în scădere prognoza de creștere economică a României pentru 2025. Fondul Monetar Internațional cere măsuri suplimentare de ajustare pentru a reduce deficitul.

Fondurl Monetar Internațional avertizează că economia României va crește modest, în timp ce inflația se va menține la un nivel ridicat. FMI a revizuit în scădere la 1% creșterea economică pentru acest an, iar pentru 2026 a redus prognoza de creștere de la 2,8% la 1,4% din PIB.

FMI a revizuit în scădere prognoza de creștere economică a României pentru 2025|Foto: monitorulcj.ro

Recentul pachet de reforme pentru 2025-2026, inclusiv reforme fiscale, este binevenit, și marchează un important pas înainte.

Implementarea sa completă și măsuri suplimentare de ajustare din 2027 pentru a reduce deficitul fiscal sub 3% din PIB sunt critice pentru restabilirea sustenabilității fiscale și macroeconomice, se arată în concluziile vizitei misiunii Fondului Monetar Internațional în România.

FMI a revizuit în scădere prognoza de creștere economică a României pentru 2025

FMI a revizuit semnificativ prognoza de creștere economică a României, față de prognoza din aprilie 2025, de la 1,6% în 2025, respectiv 2,8% în 2026.

CITEȘTE ȘI:

FMI revizuiește în scădere prognozele privind creșterea economică a României în 2025

Reprezentanții FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate și planificate de Guvern, considerându-le esențiale pentru reducerea deficitului bugetar și creșterea încrederii investitorilor.

Vineri, la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang. Discuțiile au vizat situația economică actuală, direcțiile de reformă fiscală și prioritățile de investiții publice.

Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu delegația Fondului Monetar Internațional, Palatul Victoria, 12 septembrie 2025|Foto: gov.ro

Potrivit estimărilor FMI, România ar urma să înregistreze o creștere economică de 1% în 2025 și de 1,4% în 2026. Accesarea și utilizarea eficientă a fondurilor europene vor avea un rol decisiv în atingerea acestor obiective.

„În același timp, experții au subliniat importanța aplicării riguroase a măsurilor adoptate și au recomandat menținerea eforturilor de ajustare bugetară în anii următori, pentru reducerea sustenabilă a deficitului”, se arată în informarea publicată de Guvern.

Delegația FMI a evidențiat necesitatea prioritizării și etapizării proiectelor de investiții, pentru a asigura finalizarea celor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Experții au remarcat progresele în direcția unei planificări mai prudente a cheltuielilor și au recomandat menținerea acestui echilibru pe termen lung.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a precizat că Guvernul va continua reformele și măsurile de consolidare fiscală pentru a menține stabilitatea finanțelor publice”, mai arată sursa citată.

Instituția financiară internațională mai subliniază că deficitele gemene s-au extins și mai mult, în urma deteriorării fiscale. Deficitul fiscal a urcat la 8,7% din PIB în 2024, în urma majorării semnificative a cheltuielilor cu pensiile și salariile din sistemul public și cheltuielilor publice de capital finanțate pe plan intern. Creșterea deficitului fiscal a contribuit la adâncirea deficitului de cont curent, care a ajuns la 8,4% din PIB. În pofida înghețării salariilor și pensiilor în sectorul public în 2025, deficitul fiscal ridicat persistă la mijlocul anului, în urma creșterii continue a cheltuielilor curente, se arată în raportul FMI, citat de Agerpres.ro



FMI se așteaptă ca economia să crească gradual, la un nivel moderat, pe fondul consolidării fiscale. În același timă, Fondul Monetar Internațional recomandă îmbunătățirea suplimentară a eficienței cheltuielilor, prin revizuirea regulată a cheltuielilor din sectorul public, care ar trebui să fie mai bine integrată în bugetarea anuală.

Cu o populație care îmbătrânește, este de asemenea importantă sporirea participării la piața forței de muncă și majorarea productivității, inclusiv printr-o mai bună disponibilitate a programelor de îngrijire a copiilor și investiții în educația de calitate, consideră FMI.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: