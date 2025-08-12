Inflația sare la 7,84% în iulie de la 5,7% în luna precedentă. Energia s-a scumpit cu peste 60%

Rata anuală a inflației a crescut cu mai mult de două procente în iunie 2025 comparativ cu luna precedentă.

Inflația a avut un salt mai mare de două procente într-o lună | Foto: monitorulcj.ro

Rata anuală a inflației a urcat la 7,84% în luna iulie 2025, de la 5,7% în iunie, în condițiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,67%, serviciile cu 7,33%, iar mărfurile nealimentare cu 8,18%, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).





„Indicele prețurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 102,68%. Rata inflației de la începutul anului (iulie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 5,8%. Rata anuală a inflației în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 a fost 7,8%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 - iulie 2025) față de precedentele 12 luni (august 2023 - iulie 2024) a fost 5,3%'', se arată în comunicatul INS.

Prețuri mai mari de la o lună la alta

Conform statisticii oficiale, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 101,35%. Rata anuală a inflației în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 6,6%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 - iulie 2025) față de precedentele 12 luni (august 2023 - iulie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,4%.

La capitolul alimente, pe primul loc se află fructele proaspete, care s-au scumpit cu 39,4%, urmate de legume şi conserve de legume, cu aproape 16%, precum şi cacao şi cafea, cu 14,2%.

În schimb, zahărul s-a ieftinit cu 3,08%.

La categoria servicii, cele mai mari creşteri de preţ an la an au fost la bilete CFR, 16,9%, Igienă&Cosmetică, 14,06%, urmate de Servicii Poştale, Apă, Canal şi Salubritate, Reparaţii Auto şi Îngrijire Medicală, cu 10-12%.

Dintre mărfuri, pe primul loc se află energia termică, cu un plus de aproape 63%.



Rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării cotelor de TVA și accizelor, de la 1 august, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent și pe o traiectorie fluctuantă, considerabil mai ridicată decât cea din proiecția precedentă, a anunțat, vineri, banca centrală printr-un comunicat.



Consiliul de administrație al BNR a analizat și aprobat, în ședința de politică monetară de vineri, și Raportul asupra inflației, ediția august 2025, document ce încorporează cele mai recente date și informații disponibile.



„Potrivit prognozei din Raport, rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA și a accizelor, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent și pe o traiectorie fluctuantă considerabil mai ridicată decât cea din proiecția precedentă. Ea va cunoaște însă o corecție descendentă abruptă în trimestrul III 2026, odată cu epuizarea impactului inflaționist direct al celor două șocuri pe partea ofertei, și va descrește apoi gradual, reintrând și coborând tot mai mult în interiorul intervalului țintei spre finele orizontului proiecției, pe fondul intensificării presiunilor dezinflaționiste ale deficitului de cerere agregată, anticipat să crească mult mai pronunțat decât în proiecția precedentă, în contextul pachetelor de măsuri fiscal-bugetare corective implementate începând cu luna august 2025'', se menționa în comunicatul BNR.



Banca centrală atrage, însă, atenția, asupra unor incertitudini asociate măsurilor ce vor fi probabil adoptate în perspectivă în scopul continuării consolidării bugetare în conformitate cu Planul bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE și cu procedura de deficit excesiv.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: