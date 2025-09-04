Avertismentul economiștilor UBB: Pentru reducerea deficitului bugetar sunt necesare „reforme structurale”

Măsurile adoptate de Guvern prin primul pachet fiscal pot menține deficitul bugetar la 8% din PIB pe final de an. Însă, pentru dinamizarea economiei sunt necesare „reforme structurale” pentru corectarea sistemului fiscal și eficientizarea aparatului public, avertizează economiștii UBB.

Primul pachet fiscal adoptat de Guvern, care a intrat în vigoare la 1 august și a vizat măsuri de creștere a TVA, aplicarea impozitului pe dividende și a contribuției la sănătate pentru pensiile de peste 3.000 de lei a fost esențial pentru evitarea unei crize economice severe.

În urma acestor demersuri, Agenția Fitch a menținut ratingul suveran al României la „BBB minus” cu perspectivă negativă și a avertizat asupra deficitului și datoriei publice.

Însă, după cum semnalează economiștii UBB, deficitul bugetar va depăși 8% din PIB la finalul lui 2025.

„Care este impactul estimat al măsurilor fiscale asupra deficitului bugetar al României? Care ar trebui să fie rolul pachetului 2?

Conform estimărilor Consiliului Fiscal, primul pachet de măsuri ar putea reduce deficitul bugetar la 8,04% din PIB până la finalul lui 2025.

Conform aceleiași estimări, în 2026, impactul ar fi și mai vizibil: 5,3% din PIB, agențiile de rating anticipează însă un nivel de peste 6%”, se arată în analiza publicată de economiștii de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a Universității Babeș-Bolyai în cadrul proiectului de cercetare Romanian Economic Monitor.

Recent, premierul Ilie Bolojan a admis că deficitul bugetar va depăși 8% din Produsul Intern Brut în 2025.

Astfel, potrivit premierului, efectele măsurilor fiscale se vor vedea abia anul viitor:

„Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%, dar, neavând datele în momentul de față.(…).Asta pentru că aceste măsuri care au fost luate - unele s-au aplicat de la 1 august, știți foarte bine, încă nu avem decât o lună și nu avem efectele lor, să vedem exact care sunt efectele. De asemenea, efectele vor fi pe anul viitor, pentru că multe dintre ele își vor arăta într-o măsură mai mare rezultatele în bugetul de anul viitor”, a explicat, marți, Ilie Bolojan, în conferința de presă susținută la Palatul Victoria.

Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, luni, pe cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale.

Corecții la sistemul fiscal și eficientizarea aparatului public

„Pentru a coborî sub pragul de 3% din PIB, sunt necesare măsuri suplimentare, dar și reforme structurale care să corecteze disfuncționalitățile sistemului fiscal și redundanțele aparatului public”, arată analiza UBB.

Reforma administrației locale nu a fost inclusă în pachetul doi de măsuri fiscale, însă măsura ar putea fi adoptată în a doua parte a lunii septembrie.

Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajați din administrația publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 - 1,4 miliarde de lei anual.

Pe partea de cheltuieli, impactul estimat al măsurilor fiscale pentru anul 2025 este relativ redus, însă acest efect ar putea crește semnificativ anul viitor, până la 1,58% din PIB, potrivit anlizei citate.

Economiștii atrag atenția că, pe lângă măsurile urgente adoptate în luna august, este imperativă implementarea unor reforme complementare, care să vizeze corectarea disfuncționalităților din sistemul public și fiscal, precum eliminarea redundanțelor din aparatul public, optimizarea cheltuielilor statului și eliminarea excepțiilor fiscale nejustificate, notează Economedia.ro

„Este esențial ca aceste direcții să fie incluse în mod coerent în al doilea și în eventualele următoare pachete de reforme, pentru a asigura aplicarea eficientă a politicilor fiscale și pentru a restabili, conform angajamentelor asumate, echilibrul bugetar pe termen mediu și lung”, semnalează economiștii UBB, potrivit sursei citate.

Impactul bugetar al pachetului fiscal adoptat de Guvern este de 3,7 miliarde de lei. În același timp, impactul tuturor celorlalte pachete fiscale prezentate la acest moment este de 6,9 miliarde de lei, potrivit anunțului făcut la finalul săptămânii trecute de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul unui briefing de presă după aprobarea în ședința extraordinară a Guvernului a celor cinci proiecte legislative dintre cele șase care fac parte din pachetul doi de reforme.

