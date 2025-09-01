Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pentru pachetul II de măsuri. Premierul Bolojan: „Plătim prețul anilor în care ne-am făcut că nu vedem realitatea.”

Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat și-a asumat răspunderea în Parlamentul României pentru cel de-al doilea pachet de măsuri.

Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pentru pachetul II de măsuri | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului pentru proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că nu e timpul pentru „lamentări sau vânătoare de vrăjitoare” și că sunt necesare acțiuni pentru a corecta nedreptățile din ultimii ani.

„În situații excepționale e necesar să venim cu măsuri excepționale. Plătim astăzi prețul multor ani în care noi, clasa politică, ne-am făcut că nu vedem realitățile bugetare. Nu ne-am încasat veniturile, am cheltuit prea mult și am început investiții fără să atragem fonduri să le terminăm. Nu am spus adevărul, de frică să nu speriem oamenii sau, în context electoral, să nu pierdem voturi, să nu supărăm aleșii locali, să mulțumim activul de partid. Dar tot această clasă politică este chemată azi să dovedească faptul că a învățat lecția primită la ciclurile recente de votare. Prea mult au fost confundate bunele noastre intenții cu performanța. Unii au crezut că e suficient să înceapă proiecte și au făcut cheltuieli azi, fără să se gândească la ziua de mâine”, a spus el, la ședința plenului reunit în care Guvernul și-a angajat răspunderea pe proiectul pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, potrivit Agerpres.



Premierul a declarat că primul pachet de măsuri destinat reducerii deficitului bugetar, adoptat în urmă cu o lună și jumătate, a inclus „măsuri nepopulare, dar necesare”.



El le-a mulțumit românilor pentru „răbdare și încredere”, pentru faptul că au înțeles situația în care se află România și „nevoia unor măsuri radicale, rapide”.



Camera Deputaților și Senatul s-au reunit, luni, pentru angajarea răspunderii Guvernului pentru cinci proiecte de lege din pachetul doi de reformă, având ședințe succesive în acest sens.

Proiectul pe sănătate aduce mai multă ordine și corectitudine în sistem, a declarat luni premierul Ilie Bolojan, în plenul reunit al Parlamentului.



Potrivit acestuia, deși bugetele pentru Sănătate au crescut an de an și s-au făcut investiții în sistem, acest lucru nu s-a reflectat îndeajuns în îmbunătățirea serviciilor medicale și problemele s-au acumulat.

„Proiectul aduce mai multă ordine și corectitudine în sistem, mai multă grijă pentru pacienți, reduce risipa, face sistemul mai accesibil”, a punctat prim-ministrul, în ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților în care Guvernul și-a angajat răspunderea pe proiectul privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.



Luni seara, Senatul și Camera Deputaților s-au reunit, în plen, pentru angajarea răspunderii Guvernului pe cinci proiecte de lege din pachetul doi de reformă fiscal-bugetară.



Premierul Ilie Bolojan a prezentat, în plenul reunit, pe rând, proiectele de lege pentru care își angajează Guvernul răspunderea.



Prima ședință a fost dedicată angajării răspunderii Guvernului asupra proiectului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Cele cinci proiecte de măsuri fiscale pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament vizează următoarele domenii:

pensiile magistraților

reforma din Sănătate

guvernanța corporativă a companiilor de stat

reforma autorităților de reglementare - ASF, ANRE, ANCOM

noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul Finanțelor

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: