Gafă de proporții la Finanțe: ministerul a anunțat că deficitul a scăzut cu 5,4 miliarde de lei, după care a corectat

Gafă a Finanțelor: au anunțat că deficitul a scăzut, la șapte luni, cu 5,4 miliarde lei, după care au corectat. La departamentul comunicare lucrează 19 oameni.

în imagine: Conferință de presă susținută de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, 13 august 2025|Foto: gov.ro

Gafă a Finanțelor: au anunțat că deficitul a scăzut, la șapte luni, cu 5,4 miliarde lei, după care au corectat, fiindcă acesta crescuse, de fapt, cu exact această sumă, de la puțin peste 71 de miliarde de lei, în 2024, la 76,4 în 2025, informează DeFapt.ro

Gafă de proporții la Finanțe, pe bani publici

19 oameni lucrează la departamentul de comunicare al acestui minister, dintre care doi bufetieri.

În afară de bufetierii plătiți, net, cu 3.800-3.900 lei pe lună, a unui referent și a unui xpert care au 5.935 de lei și respectiv 7.507 lei/lună, celelate salarii din acest departament sunt peste 8.300 de lei și ajung la 11.695 de lei, net, lunar, potrivit sursei citate.

Ministerul a anunțat că deficitul a scăzut cu 5,4 miliarde lei, după care a corectat

În comunicatul oficial, care anunța „scăderea” deficitului bugetar, era citat și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Joi, potrivit informării publicate de minister, deficitul era în „scădere”. Abia a doua zi, vineri, formula „a scăzut” a fost înlouită cu „a crescut”, deși eroarea nu a fost recunoscută public.

Citește articolul integral pe Defapt.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: