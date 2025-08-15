Creșterea taxelor, insuficientă pentru a acoperi găurile din buget. Analist economic: „E nevoie de reducerea cheltuielilor publice”.

România are nevoie urgentă de continuarea măsurilor fiscale în condițiile în care statul cheltuie mai mult decât își permite, iar creșterea taxelor nu acoperă gaura uriașă din buget.

Deficitul bugetar va depăși 8% din PIB în acest an, peste ținta de 7% asumată de Guvern, în pofida măsurilor de austeritate pregătite de Executiv, potrivit estimărilor economiștilor.

România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri fiscale, care să vizeze restructurarea cheltuielilor statului, reducerea investițiilor și curățarea mediului de afaceri de companiile cu potențial risc evazionist, susține consultantul economic Adrian Negrescu.

„Cheltuim mai mult decât ne permitem”

„România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri deoarece creșterea taxelor nu a fost de ajuns pentru a acoperi găurile uriașe din bugetul de stat. E nevoie de reducerea cheltuielilor publice care, după primele șase luni, creșteau cu 12,1%, la 380 de miliarde de lei. Altfel spus, cheltuim în continuare mai mult de cât ne permitem, risipim banii publici pe tot felul de proiecte care nu au nicio legătură cu realitatea economică”, a declarat Adrian Negrescu pentru Agerpres.ro

După cum semnalează experții, în timp ce sectorul privat se restructurează, își adaptează activitatea la noua realitate economică, în sectorul public, primarii trăiesc „într-o realitate paralelă unde, în continuare, curge lapte și miere, la fel ca în 2024”.

„În continuare ne facem planul să construim stadioane de 50 de milioane de euro, în condițiile în care noi nu am avut bani să indexăm alocațiile pentru copii. În continuarea visăm la proiecte de construcții la nivel local care nu au nicio legătură cu realitatea economică”, a explicat analistul economic Adrian Negresu, potrivit sursei citate.

În opinia sa, Pachetul 2 de măsuri trebuie să conțină o serie de măsuri esențiale, precum:

*restructurarea cheltuielilor statului,

*reducerea investițiilor,

*o reducere a volumului de cheltuieli din sectorul salarial,

*o restructurare a aparatului public și o comasare a instituțiilor publice.

În același timp, este nevoie de implementarea măsurilor anunțate de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care vizează curățarea mediului de afaceri de companiile cu potențial risc evazionist.

„Faptul că avem 700.000 de companii care nu au un cont bancar, dovedește faptul că este nevoie de o curățenie generală în mediul de business și sper că acest lucru să se întâmple, inclusiv prin modul în care ANAF va trebui să acționeze în perioada următoare”, adaugă Negrescu.

Totodată, economiștii semnalează necesitatea predictibilității fiscale.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că pachetul 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului va fi adoptat până la finalul lunii august prin asumarea răspunderii Guvernului.

