Programul Rabla pentru persoane fizice, reluat cu un buget redus la 200 de milioane de lei

Programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat în perioada următoare, cu un buget de 200 de milioane de lei. Bugetul inițial era de peste 600 de milioane.

Programul Rabla pentru persoane fizice, reluat cu un buget redus la 200 de milioane de lei | Foto: depositphotos.com

Programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat în perioada următoare, cu un buget de 200 de milioane de lei, a anunțat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

„Într-un an foarte dificil economic în care trebuie tăiate 30 de miliarde de lei, am reuşit să salvăm programul Rabla persoane fizice. În ultimele zile am primit sute de întrebări şi am vrut să mă asigur, înainte de a da orice răspuns, că am toate cifrele. Da, vom lansa programul Rabla persoane fizice în perioada următoare, cu un buget de 200 de milioane de lei. Asta pentru că înţelegem cu toţii ce investiţii au fost făcute, că oamenii au dat deja avans şi noi trebuie să gândim măsuri care să ţină cont şi impactul în economie”, a anunţat, miercuri, ministrul Mediului, apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu..

Ministrul mai spune că pentru anul viitor, „rămân de avut mai multe discuţii”.

„Cea mai importantă discuţie este despre analiza impactului pe reducerea de emisii pentru toate programele AFM. Viziunea noastră trebuie, pe termen mediu şi lung, să se schimbe de la vouchere, la programe naţionale cu impact pe mediu cuantificabil clar”, a precizat ministrul Mediului.

Buget mai mic pentru „Rabla”

Alocarea pentru 2025 este de 200 de milioane de lei, iar ghidul de finanțare va fi actualizat în perioada următoare.

În 18 iunie, cu doar o zi înainte de începerea înscrierilor persoanelor fizice în programul Rabla, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că suspendă lansarea tuturor programelor de finanțare până la formarea noului Guvern.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: