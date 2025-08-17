Programul Rabla va începe, însă cu mai puțini bani pentru mașini electrice. Valoarea tichetului.

Programele Rabla Plus și Rabla Clasic vor fi reluate în acest an, însă cu anumite modificări.

Programul Rabla va începe cu un buget de 200 milioane de lei Foto: depositphotos.com

Bugetul total pentru persoanele fizice va fi de până la 200 de milioane de lei.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a pus în dezbatere publică o ordonanță de urgență (OUG) pentru a fi instalate noi măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale. Potrivit proiectului, și programul Rabla este inclus pe lista discuțiilor. Astfel: „Prin excepție de la alin. (1), se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să lanseze un program pentru persoane fizice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus si Rabla clasic), în limita a 200 de milioane de lei.”

Programul Rabla ar putea începe din toamnă

„Pe partea de persoane fizice, știm sigur că decizia din coaliție este că se va lansa acest program. Bugetul pe care noi l-am discutat până în momentul de față este de 200 de milioane de lei. Pentru celelalte programe vom avea, sper, chiar înainte de pachetul doi de de măsuri, o decizie finală pe toate programele.”, a anunţat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu la Digi24.

Potrivit acesteia, programul Rabla ar putea începe la 1 septembrie 2025, imediat după ce va fi lansat al doilea pachet de măsuri fiscale.

Diana Buzoianu a afirmat că, într-o situație bugetară complicată precum cea dea acum din România, nu există bani la buget pentru a acoperi 7.000-8.000 de euro dintr-o mașină care valorează câteva zeci de mii de euro.

Tichetul pentru mașini electrice scade la jumătate față de varianta inițială

Suma convenită de miniștii implicați în negocieri ar fi de 3.500 de eură, adică mai puțin din jumătate din valoarea stabilitaă prin Hotărâre de Guvern de fostul executiv, potrivit informațiilor profit.ro.



„Cele două vouchere de 10.000 de lei și de 12.000 de lei vor rămâne. Discuțiile sunt pentru voucherele mai ridicate”, a mai transmis Diana Buzoianu.

Programul Rabla le oferă persoanelor fizice oportunitatea de a beneficia de finanțare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi și poluante, precum și pentru achiziționarea de autovehicule noi, mai puțin poluante și mai eficiente din punct de vedere energetic.

Foto: Depositphotos.com

