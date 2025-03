Verdele se ofilește. Mașinile electrice pierd dramatic teren în preferințele românilor.

Înmatriculările de autoturisme ecologice au crescut cu 17,3%, în februarie, însă mașinile electrice au înregistrat o scădere de până la 34,8%.

Românii, interes redus pentru mașinile electrice|Foto: Depositphotos.com

Autoturismele „electrificate” au înregistrat o creștere a înmatriculărilor de 17,3%, în februarie față de aceeași lună din 2024, marjă în care autoturismele electrice 100% au raportat o scădere de 34,8% și o cotă de piață de 6,1%, arată datele Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Românii, interes redus pentru mașini electrice

La nivel general, în perioada de referință, înmatriculările de autovehicule noi au scăzut cu 1,6% față de luna februarie a anului 2024, însă au crescut 1,2% în comparație cu ianuarie 2025.

De asemenea, în cea de-a doua lună acestui an, au fost consemnate 11.778 de autoturisme noi înmatriculate, mai mult cu 5,4% față de intervalul similar din 2024.

Potrivit sursei citate, în ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 47,8% (+2,4%), urmat de Clasa C cu o cotă de 28,8% (+11,5%) și Clasa B - cu o cotă de 14,1% (+21,7%).

Datele oficiale relevă faptul că autoturismele „verzi”, respectiv cele electrice (100% și hibride plug-in), precum și cele full hybrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă) dețin, în a doua lună a anului 2025, o cotă de piață de 27,7%, care depășește cu 14,6 puncte procentuale cota deținută de motoarele diesel (categoria diesel include și motorizările mild hybrid diesel).

Pe segmente, autoturismele full electrice dețin o cotă de 6,1% din piață, în scădere de la 9,9%, cât aveau în februarie 2024, în timp ce autoturismele plug-in hybrid au înregistrat o cotă de piață de 5,4%, de la 4,4%.

În luna februarie a anului curent, primele trei cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt:

*Dacia Spring - cu 344 de unități și o scădere de 23,7% față de aceeași perioadă a anului precedent,

*Leapmotor T03 - cu 51 de exemplare

*Tesla Model 3 - cu 45 de unități.

La autoturismele Plug-in, ierarhia este condusă de:

*Volkswagen Golf - cu 71 de unități,

*Ford Kuga – 59 de unități.

*Toyota RAV4 - cu 34 de unități.

Totodată, autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc:

*Dacia Duster - 307 unități,

*Toyota RAV4 - cu 271 de unități,

*Toyota Yaris Cross – 167 de unități.

În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna februarie a acestui an, motorizările pe benzină plus mild hybrid benzină au crescut cu 8,2%, față de aceeași perioadă din 2024 și au ajuns la o pondere de 59%. În schimb, autoturismele echipate cu motoare diesel plus mild hybrid diesel au raportat o scădere de 21,6% a înregistrărilor, cu o cotă de 13,1% din total.

Foto: Depositphotos.com

